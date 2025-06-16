Такой день. Отставка министра спорта и дело в отношении алтайского "оппозиционера"

Главное за 16 июня

16 июня 2025, 23:40, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Барнауле произошла авария с участием мотоциклиста на Павловском тракте. Водитель двухколесного транспорта получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в городскую больницу № 1.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра спорта Алтайского края Ивана Нифонтова.

В отношении жителя Алтайского края возбудили уголовное дело из-за комментариев, оставленных им в соцсетях в 2023 году. Как уточнили в ФСБ, 24-летний мужчина публиковал высказывания, призывающие к насильственной смене власти в России.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко.

Совет Алтайского краевого Законодательного собрания утвердил проект повестки 42-й сессии, которая состоится 25 июня. В него вошло 14 законопроектов и 15 проектов постановлений.