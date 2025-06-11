Такой день. Агитпоезд в Барнауле и лишение гражданства пары, чей сын угрожал школьнице

Главное за 11 июня

11 июня 2025, 23:40, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В селе Тюменцево Алтайского края полицейские раскрыли кражу древесины. Правоохранители остановили автомобиль, в кузове которого находились березовые чурки. Злоумышленниками оказались двое местных жителей 1981 и 1991 годов рождения. Одного из них четыре раза судили за кражу.

В Алтайском крае судебный пристав оказал неотложную помощь девушке во время приступа эпилепсии.

"Младший судебный пристав Руслан Хохлов находился на посту в здании Топчихинского районного суда. Забежала девушка с криками, хватаясь руками за шею. Было очевидно, что ей тяжело дышать", – рассказали в ФССП.

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина предложила "создавать условия" для знакомства молодежи, чтобы повысить демографию в регионе. Она призвала проводить больше мероприятий между ведомствами и вузами, на которых молодые люди смогли бы узнать друг друга поближе. По ее словам, раньше таких событий было больше, и сейчас традиции "нужно возрождать".

На железнодорожный вокзал Барнаула прибыл агитационный поезд Министерства обороны РФ "Единство в памяти. Сила в подвиге!". Кроме того, горожане увидели железнодорожную платформу с образцами трофейной техники.

В Алтайском крае супружескую пару из Закавказья лишили приобретенного гражданства РФ за действия, создающие угрозу безопасности страны.

"Установлено, что мужчина 1987 г.р. и женщина 1988 г.р. совершали действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе, что является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации", – сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным "Толка", речь идет о родителях подростка, который в январе, предположительно, угрожал ножом 14-летней однокласснице в барнаульской школе № 126.