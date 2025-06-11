Родителей школьника, угрожавшего однокласснице ножом в Барнауле, лишили гражданства РФ
Причиной стали действия со стороны супружеской пары, создающие угрозу безопасности
11 июня 2025, 20:30, ИА Амител
В Алтайском крае супружескую пару из Закавказья лишили приобретенного гражданства РФ за действия, создающие угрозу безопасности страны, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
"Установлено, что мужчина 1987 г.р. и женщина 1988 г.р. совершали действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе, что является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации", – говорится в сообщении.
По данным "Толка", речь идет о родителях подростка, который в январе, предположительно, угрожал ножом 14-летней однокласснице в барнаульской школе № 126.
Тогда ситуацию взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Самого подростка сначала взяли под стражу, а затем перевели под домашний арест.
Как сообщил источник "Толка", родители молодого человека уже привлекались к уголовной ответственности на территории РФ за незаконный оборот спиртосодержащей продукции. Также имеется информация, согласно которой пара регулярно собирала членов своей диаспоры и вела "пропаганду исключительности и превосходства своего этноса над другими".
Источник "Толка" также указал, что ценности родителей разделяли их несовершеннолетние дети, которые при одобрении старших членов семьи множество раз вступали в конфликты на национальной почве с учащимися школы № 126, применяя физическое и психологическое насилие в отношении одноклассников.
20:48:16 11-06-2025
Какой же национальности новоявленные "арийцы"?
21:36:45 11-06-2025
Гость (20:48:16 11-06-2025) Какой же национальности новоявленные "арийцы"?... Какая разница? Гнать их всех отсюда сцаными тряпками.
23:26:28 11-06-2025
Гость (21:36:45 11-06-2025) Какая разница? Гнать их всех отсюда сцаными тряпками.... Ну зачем гнать. В наручниках и на Колыму всем выводком. Там они почувствуют свою исключительность, со временем сдохнут, а потом за ними из этой же диаспоры другие подоспеют. Коли топчут нашу землю, пусть отрабатывают. В нашей стране все равны.
06:52:06 12-06-2025
Гость (23:26:28 11-06-2025) Ну зачем гнать. В наручниках и на Колыму всем выводком. Там ... Этих и на Колыме, как у дурака махорки.
05:23:22 12-06-2025
Гость (20:48:16 11-06-2025) Какой же национальности новоявленные "арийцы"?... без разницы. любой.
23:22:25 11-06-2025
гнать их отсюда, на родине пусть самоутверждаются и там прогресс устраивают своему этносу, НА СВОЕЙ РОДИНЕ!!! И свой "великий" этнос пусть и спаивают, негодяи
00:19:54 12-06-2025
Долго решали. Нужно при первом же проявлении выпинывать их как гавно собачье
12:37:27 12-06-2025
Родителей привлекали, надо понимать, за палёнку. И какое же было наказание? Предоставили российское гражданство? И как они снова оказались на свободе? Нам не дали ответа.
16:25:15 12-06-2025
если ранее неоднократно данная пара собирала толпу и и вела "пропаганду исключительности и превосходства своего этноса над другими" почему их тогда еще не лишили гражданства и не вытурили ссаными тряпками восвояси???? Еще и спиртом банчили . Бинго!!!
17:36:59 12-06-2025
Почему несовершеннолетних не изъяли из семьи? Они граждане РФ, должны оставаться в России, помещаться органами опеки в детский дом или исправительный интернат. Родителей лишить в первую очередь родительских прав за ненадлежащее воспитание, а потом гражданства и выслать из страны.