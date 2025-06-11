Родителей школьника, угрожавшего однокласснице ножом в Барнауле, лишили гражданства РФ

Причиной стали действия со стороны супружеской пары, создающие угрозу безопасности

11 июня 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба регионального управления ФСБ России

В Алтайском крае супружескую пару из Закавказья лишили приобретенного гражданства РФ за действия, создающие угрозу безопасности страны, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

"Установлено, что мужчина 1987 г.р. и женщина 1988 г.р. совершали действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе, что является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным "Толка", речь идет о родителях подростка, который в январе, предположительно, угрожал ножом 14-летней однокласснице в барнаульской школе № 126.

Тогда ситуацию взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Самого подростка сначала взяли под стражу, а затем перевели под домашний арест.

Как сообщил источник "Толка", родители молодого человека уже привлекались к уголовной ответственности на территории РФ за незаконный оборот спиртосодержащей продукции. Также имеется информация, согласно которой пара регулярно собирала членов своей диаспоры и вела "пропаганду исключительности и превосходства своего этноса над другими".

Источник "Толка" также указал, что ценности родителей разделяли их несовершеннолетние дети, которые при одобрении старших членов семьи множество раз вступали в конфликты на национальной почве с учащимися школы № 126, применяя физическое и психологическое насилие в отношении одноклассников.