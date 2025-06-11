На Алтае пристав помог девушке, забежавшей в суд с криками и руками на шее

Прибывшие медики подтвердили эпилептический приступ

11 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Судебный пристав Руслан Хохлов / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебный пристав оказал неотложную помощь девушке во время приступа эпилепсии, сообщает региональная ФССП.

"Младший судебный пристав Руслан Хохлов находился на посту в здании Топчихинского районного суда. Забежала девушка с криками, хватаясь руками за шею. Было очевидно, что ей было тяжело дышать", – рассказали в ведомстве.

После этого девушка упала. Пристав помог ей принять сидячее положение, вызвал скорую помощь и "предпринял необходимые меры для обеспечения свободного дыхания".

Прибывшие медики подтвердили эпилептический приступ и госпитализировали сельчанку.

Ранее в Алтайском крае другой судебный пристав спас умирающего мужчину, когда пришел напомнить о долге.