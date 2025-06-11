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На Алтае пристав помог девушке, забежавшей в суд с криками и руками на шее

Прибывшие медики подтвердили эпилептический приступ

11 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Судебный пристав Руслан Хохлов / Фото: r22.fssp.gov.ru
Судебный пристав Руслан Хохлов / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебный пристав оказал неотложную помощь девушке во время приступа эпилепсии, сообщает региональная ФССП.

"Младший судебный пристав Руслан Хохлов находился на посту в здании Топчихинского районного суда. Забежала девушка с криками, хватаясь руками за шею. Было очевидно, что ей было тяжело дышать", – рассказали в ведомстве.

После этого девушка упала. Пристав помог ей принять сидячее положение, вызвал скорую помощь и "предпринял необходимые меры для обеспечения свободного дыхания". 

Прибывшие медики подтвердили эпилептический приступ и госпитализировали сельчанку.

Ранее в Алтайском крае другой судебный пристав спас умирающего мужчину, когда пришел напомнить о долге.

Отец с сыном / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

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Алтайский край спасение людей ФССП

Комментарии 5

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Гость

12:03:22 11-06-2025

предпринял необходимые меры для обеспечения свободного дыхания --- интересно какие

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Гость

12:05:12 11-06-2025

это лечится , кстати. Ну не излечивается, конечно...но нужно пить препараты и избегать приступов

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Душнила

13:47:32 11-06-2025

Гость (12:05:12 11-06-2025) это лечится , кстати. Ну не излечивается, конечно...но нужно... и как это избегать приступов при эпилепсии?? если это спонтанно возникающий очаг патологического электрического возбуждения в коре головного мозга ..скорее обеспечить себе безопасные условия при приближении приступа. Девочка правильно отреагировала, пристав красавчик. . некоторые могут просто испугаться и убежать от нуждающегося в помощи

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Гость

13:38:31 11-06-2025

Точную дату произошедшего не указывают. Адрес не указывают. Значит, неправда. Отчетность бывает конкретной и поверхностной, размытой. Сейчас точности нет.

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Гость

15:20:40 11-06-2025

Гость (13:38:31 11-06-2025) Точную дату произошедшего не указывают. Адрес не указывают. ... Не понял. А тут что, сайт реестра отчетов что-ли?

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