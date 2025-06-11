На Алтае пристав помог девушке, забежавшей в суд с криками и руками на шее
Прибывшие медики подтвердили эпилептический приступ
11 июня 2025, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае судебный пристав оказал неотложную помощь девушке во время приступа эпилепсии, сообщает региональная ФССП.
"Младший судебный пристав Руслан Хохлов находился на посту в здании Топчихинского районного суда. Забежала девушка с криками, хватаясь руками за шею. Было очевидно, что ей было тяжело дышать", – рассказали в ведомстве.
После этого девушка упала. Пристав помог ей принять сидячее положение, вызвал скорую помощь и "предпринял необходимые меры для обеспечения свободного дыхания".
Прибывшие медики подтвердили эпилептический приступ и госпитализировали сельчанку.
Ранее в Алтайском крае другой судебный пристав спас умирающего мужчину, когда пришел напомнить о долге.
12:03:22 11-06-2025
предпринял необходимые меры для обеспечения свободного дыхания --- интересно какие
12:05:12 11-06-2025
это лечится , кстати. Ну не излечивается, конечно...но нужно пить препараты и избегать приступов
13:47:32 11-06-2025
Гость (12:05:12 11-06-2025) это лечится , кстати. Ну не излечивается, конечно...но нужно... и как это избегать приступов при эпилепсии?? если это спонтанно возникающий очаг патологического электрического возбуждения в коре головного мозга ..скорее обеспечить себе безопасные условия при приближении приступа. Девочка правильно отреагировала, пристав красавчик. . некоторые могут просто испугаться и убежать от нуждающегося в помощи
13:38:31 11-06-2025
Точную дату произошедшего не указывают. Адрес не указывают. Значит, неправда. Отчетность бывает конкретной и поверхностной, размытой. Сейчас точности нет.
15:20:40 11-06-2025
Гость (13:38:31 11-06-2025) Точную дату произошедшего не указывают. Адрес не указывают. ... Не понял. А тут что, сайт реестра отчетов что-ли?