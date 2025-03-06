Такой день. Активисты-противники "Сталин-центра" и мошенническая сим-ферма в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 6 марта

06 марта 2025, 23:40, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле ночью 6 марта по улице Георгия Исакова произошел пожар. Горела квартира на втором этаже пятиэтажки. Огонь прошелся по площади пять "квадратов" и повредил стены, потолок, мебель и личные вещи. В подъезде при этом было плотное задымление.

Газодымозащитники эвакуировали людей: одного человека спасли из опасной зоны, еще семерых (в том числе двух детей) вывели по лестничным маршам.

В Барнауле возникло движение, члены которого выступают против местного "Сталин-центра". Первым публичным действием активистов стала расклейка листовок с информацией о жертвах сталинских репрессий.

На улицах краевой столицы с прошлых выходных расклеивают листовки с надписью "Барнаул против Сталин-центра" и портретом Иосифа Сталина с перечеркнутыми глазами. В текстовой части листовок содержится информация о количестве убитых в Алтайском крае и Западной Сибири с 1937 по 1938 год – период массовых политических репрессий. В конце листовки заявлено: "Барнаул – не место для прославления организатора кровавой бойни".

В Барнауле полиция пресекла бизнес с обслуживанием телефонных мошенников из-за рубежа. Несколько узлов связи использовали для подмены иностранных номеров на российские.

"В общей сложности изъято 150 сим-банков, более ста единиц компьютерной техники, свыше 60 тысяч сим-карт российских и зарубежных операторов связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Оборудование направлено на экспертизу", – сообщила Ирина Волк.

В Новоалтайске на улице Геологов загорелась квартира на первом этаже двухэтажного деревянного дома. При пожаре погибли двое мужчин.

Когда на место прибыли спасатели, подъезд был заполнен дымом. Из окна второго этажа с помощью трехколенной лестницы пожарные спасли двух человек. Еще четверых, включая двух детей, эвакуировали по лестничным маршам.

Исполняющим обязанности главы Завьяловского района назначен Максим Селлер.

Ранее он занимал должность заместителя главы района по экономическим вопросам.