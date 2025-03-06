В Барнауле анонимный клуб объединился против "Сталин-центра"
Своей целью сообщество называет запуск общественной дискуссии в городе
06 марта 2025, 13:00, ИА Амител
В Барнауле возникло движение, члены которого выступают против местного "Сталин-центра". Первым публичным действием активистов стала расклейка листовок с информацией о жертвах сталинских репрессий. Об этом сообщает "Банкфакс".
На улицах Барнаула с прошлых выходных расклеивают листовки с надписью "Барнаул против Сталин-центра" и портретом Иосифа Сталина с перечеркнутыми глазами. В текстовой части листовок содержится информация о количестве убитых в Алтайском крае и Западной Сибири с 1937 по 1938 год – период массовых политических репрессий. В конце листовки заявлено: "Барнаул – не место для прославления организатора кровавой бойни".
На условиях анонимности один из представителей движения рассказал "Банкфаксу", что в будущем активисты, скорее всего, заявят о себе публично. По его словам, в барнаульское антисталинское сообщество сейчас входит десять человек. Также он утверждает, что круг участников достаточно разнообразный:
"Есть историки, политологи, один поэт и просто обычные работяги и студенты. Но всех нас объединяет то, как мы видим Россию и наш город", – рассказал собеседник "Банкфакса".
Также активист заявил, что расклеивание листовок в Барнауле стало первым публичным действием сообщества. Пока расклеили 200, в основном – в центре города.
Своей главной целью антисталинисты называют запуск общественной дискуссии в Барнауле.
Напомним, 6 марта "Сталин-центр" закрыли на реконструкцию. По словам работников организации, предстоит большая работа с печатными изданиями и семейными архивами. Обновленную экспозицию планируют представить ко Дню Победы.
13:03:08 06-03-2025
балаболы-либерасты - против, значит???
13:11:05 06-03-2025
"...запуск общественной дискуссии в Барнауле".
Что тут обсуждать?!
"Браконьер русского народа".
13:19:14 06-03-2025
Правильно, Иш ты, какой-то там сталин, подумаешь войну выиграл, страну поднял, наделал оружия от которого к нам сунуться боятся, образование было лучшим в мире, сорт, космос, жилье, да жили не богато, а зачем нужна эта сверх роскошь, и кого эти аналнимы хотят себе в кумиры, Маска, Усманова, Трампа.
13:22:24 06-03-2025
Гость (13:19:14 06-03-2025) Правильно, Иш ты, какой-то там сталин, подумаешь войну выигр... разорил и по миру пустил тысячи семей. моя бабуля плакала от счастья в день его смерти.
14:10:02 06-03-2025
Гость (13:22:24 06-03-2025) разорил и по миру пустил тысячи семей. моя бабуля плакала от... антисоветчики-бандеровцы должны страдать
14:16:55 06-03-2025
Гость (13:22:24 06-03-2025) разорил и по миру пустил тысячи семей. моя бабуля плакала от... Бабуля твоя кулачка недобитая. Нам Сталин дал образование и возможность трудиться на благо народа, и бить недобитков.
14:44:55 06-03-2025
Гость (13:22:24 06-03-2025) разорил и по миру пустил тысячи семей. моя бабуля плакала от... Всё неоднозначно. Помню разговор моей бабули и её подруги. Моя рассказывала о непомерных налогах , обязательных подписках на облигации госзайма; подруга(школьный учитель) о снятии с работы за репрессированного отца. В результате сошлись на том, что Сталин великий человек и правитель. С налогами трудно, но справились; учительницу на работе восстановили(!) после письма Сталину. Она сама написала из Барнаула в Кремль! Ещё одна знакомая бабушки, депортированная из Литвы, была до конца своей долгой жизни благодарна за это Сталину. Её младшую сестру не депортировали, девочка попала в Саласпилс и погибла.
16:46:03 06-03-2025
Гость (14:44:55 06-03-2025) Всё неоднозначно. Помню разговор моей бабули и её подруги. М... очень рисковала она отправляя письмо. Могла запросто и 10 лет отхватить
08:57:49 07-03-2025
Гость (13:22:24 06-03-2025) разорил и по миру пустил тысячи семей. моя бабуля плакала от... Дед, поди полицаем твой был?
13:21:28 06-03-2025
наконец-то, должен же кто-то обратить внимание на это коллективное умопомешательство. И еще они 13 летних детей летом на подработку принимали - листовки раздавать
13:31:11 06-03-2025
Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост.
Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики «ура»)
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение
...
Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!
За здоровье русского народа!
(Бурные, долго несмолкаемые аплодисменты)
13:34:07 06-03-2025
Ндеюсь этой секретной экстремистской ячейкой подпольщиков займуться компетентные органы. Тов.Бастрыкин, возьмите это дело на контроль.
13:42:13 06-03-2025
Гость (13:34:07 06-03-2025) Ндеюсь этой секретной экстремистской ячейкой подпольщиков за... научитесь мягкий знак уже ставить правильно, двоишник.
14:26:10 06-03-2025
Musik (13:42:13 06-03-2025) научитесь мягкий знак уже ставить правильно, двоишник.... Ай-я-яй! Двоечник.
00:05:12 07-03-2025
Musik (13:42:13 06-03-2025) научитесь мягкий знак уже ставить правильно, двоишник.... Пипец, какой грамотный. Двоечник, в школе учиться надо было, а не в носу ковыряться.
13:47:59 06-03-2025
Еще можно протитив Ивана Грозного листовки раздавать. Он вообще на кол садил
14:40:50 06-03-2025
Гость (13:47:59 06-03-2025) Еще можно протитив Ивана Грозного листовки раздавать. Он воо... Путин тоже хотел таких в сортире мочить. Где листовки?
17:38:17 06-03-2025
Гость (13:47:59 06-03-2025) Еще можно протитив Ивана Грозного листовки раздавать. Он воо... Садил, но кол то затачивали и придумали еще в египте древнем и применялось для бунтовщиков.
14:28:15 06-03-2025
Поначалу обрадовался, думал единомышленники...А оказывается та же шайка-лейка...Подозреваю, что сами организаторы это позорного "центра" и создают ажиотаж...По моему глубочайшему убеждению сей бордель требуется прикрыть по совершенно другим соображениям. Организаторы "центра" занимаются дискредитацией имени и дела Иосифа Виссарионыча...Возможно даже по сговору с действующей властью..А может просто хотят хайпануть на имени великого человека.
14:38:32 06-03-2025
сколько у нас в городе бездельников-то неприкаянных.
или богатые сильно или на родительские деньги живут.
еще детям мозги пудрят
14:39:01 06-03-2025
Весна. Олигофрены начали кучковаться!
15:12:11 06-03-2025
Попытка отвлечь нас от нашей настоящей реальности?
16:55:21 06-03-2025
Кто сказал, что Сталин умер?
Сталин жив! Он среди нас.
Он в умах простых рабочих,
Он в сердцах народных масс.
Оболгать не удается
Либеральной своре той.
Только крепче остается
Сталин в памяти людской.
ГОЭЛРО, Турксиб, Магнитка,
Волго - Дон и Днепрогэс.
В спайке с общностью Советской,
Сталин двинул к нам прогресс.
Отстоял страну Советов
От коричневой чумы.
Имя Сталина - ПОБЕДА!
Будем вечно помнить мы.
Кто сказал, что Сталин умер?
Сталин жив! Он среди нас.
Он во мне, в тебе, и в каждом.
Он сердцах народных масс.
17:13:09 06-03-2025
Играются с историей не понимая ее. Поколения после 1980х вообще не знают и не касались того времени. Мой отец касался- он из поколения послевоенного и уже после смерти Сталина пошел в 1 класс а в Барнаульской школе которая за стадионом была все учителя еще были те которые работали там с 1930х. И вот классе во втором он у соседа по парте когда тот отошел на перемене из пенала вытащил резинку стирательную -срочно надо было и забыл вернуть. Начался урок и суровая училка начала вести и тут сосед по парте увидел что пропала резинка. Он возмутился. Училка тут же остановила урок и стали разбираться. По факту получилось что отец украл резинку. Его тут же вывели к доске -она при всех и всем сказала что олн -вор и ему не место в советской школе а после выгнала его вон. На следующий день все от него шарахались как от чумного и был педсовет где вынесли решение исключить его из школы, поставить за воровство на учет в милицию и направить в спецшколу для малолетних преступников вставших на путь нарушения закона. Его отец то бишь мой дед сидел и молча слушал а потом сказал этому собранию: я был беспризорником в 1920х и сиротой и учился в школе комунне в Москве и Луначарского которого вы упоминаете знал лично. Он у нас вел уроки. Потом он показал корочки СМЕРШа и сказал им прекратить балаган. И все решения в 5 минут отменили. Училка сказала классу что разобрались и это была ошибка - он не виноват.
Не было бы корочек -упекли бы и путь дальнейшщий был бы один -тюрьма.
Так что не дай бог вам пожить при Сталине. Страшное время было. Прославлять его нельзя но и забывать заслуги верховного главнокомандующего перед страной также нельзя. Только такой лидер мог победить гитлера и разгромить его 3 рейх
17:36:37 06-03-2025
СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ!!! Самая лучшая КОНСТИТУЦИЯ в МИРЕ. Это СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ от 1936 года. Благодаря Мудрому правлению СТАЛИНА, РОССИЯ пока ещё ЖИВА!!!
17:43:53 06-03-2025
Ну в общем то по лайкам и дизлайкам понятно на чьей стороне большинство народа!...
Большинство за Сталина и за Сталин-центр
И большинство против анонимных алкоголиков, которые в белой горячке, наслушавшись яковлевско-горбачёвско-ельцинско-гозмановско-невзоровских страшилок...!
Я победил!!!
08:42:20 07-03-2025
Гость (17:43:53 06-03-2025) Ну в общем то по лайкам и дизлайкам понятно на чьей стороне ... За Сталина, но против клоунского "Сталин-центра"...
20:58:19 06-03-2025
Видит контра, что при буржуях страна деградирует, чует близость конца диктатуры олигархата - вот и чернит почём зря светлый путь под знаменем социализма, возрождение которого неизбежно!
10:25:48 07-03-2025
З. Прилепин. Письмо товарищу Сталину (краткое изложение)
Мы поселились в твоём социализме.
Мы поделили страну созданную тобой.
Мы заработали миллионы на заводах, построенных твоими рабами и твоими учёными. Мы обанкротили возведённые тобой предприятия, и увели полученные деньги за кордон, где построили себе дворцы.
...
Мы продали заложенные тобой ледоходы и атомоходы, и купили себе яхты.
...
Ты сохранил жизнь нашему роду. Если бы не ты, наших дедов и прадедов передушили бы в газовых камерах, аккуратно расставленных от Бреста до Владивостока, и наш вопрос был бы окончательно решён.
...
Мы не желаем быть благодарными тебе за свою жизнь и жизнь своего рода, усатая ..... Но втайне мы знаем: если б не было тебя — не было бы нас.
...
Мы простили всё и всем, мы не простили только тебя.
Тебя ненавидели и "западные демократии", и "западные автократии", и эти самые финансовые круги, и ненавидят до сих пор, потому что помнят с кем имели когда-то дело.
Они имели дело с чем-то по всем показателям противоположным нам. Ты — иная точка отсчёта. Ты другой полюс. Ты носитель программы, которую никогда не вместит наше местечковое сознание.
Ты стоял во главе страны, победившей в самой страшной войне за всю историю человечества.
Ненависть к тебе соразмерна только твоим делам.
...
При тебе были заложены основы покорения космоса — если б ты прожил чуть дольше, космический полёт случился бы при тебе — и это было бы совсем невыносимо. Представляешь? — царь, усатый цезарь, перекроивший весь мир и выпустивший человека, как птенца, за пределы планеты — из своей вечно дымящей трубки!
О, если б ты прожил ещё полвека — никто б не разменял великую космическую одиссею на ай-поды и компьютерные игры.
...
Мы очень стараемся и никак не сумеем растратить и пустить по ветру твое наследство, твоё имя, заменить светлую память о твоих великих свершениях — чёрной памятью о твоих, да, реальных, и, да, чудовищных преступлениях.
Мы всем обязаны тебе. Будь ты проклят.
Российская либеральная общественность.
пс. полный текст легко можно найти
11:04:09 07-03-2025
Вряд ли их много. Скорее всего один шизофреник делает вид массовой акции