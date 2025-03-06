В Барнауле анонимный клуб объединился против "Сталин-центра"

Своей целью сообщество называет запуск общественной дискуссии в городе

06 марта 2025, 13:00, ИА Амител

"Сталин-центр" / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле возникло движение, члены которого выступают против местного "Сталин-центра". Первым публичным действием активистов стала расклейка листовок с информацией о жертвах сталинских репрессий. Об этом сообщает "Банкфакс".

На улицах Барнаула с прошлых выходных расклеивают листовки с надписью "Барнаул против Сталин-центра" и портретом Иосифа Сталина с перечеркнутыми глазами. В текстовой части листовок содержится информация о количестве убитых в Алтайском крае и Западной Сибири с 1937 по 1938 год – период массовых политических репрессий. В конце листовки заявлено: "Барнаул – не место для прославления организатора кровавой бойни".

На условиях анонимности один из представителей движения рассказал "Банкфаксу", что в будущем активисты, скорее всего, заявят о себе публично. По его словам, в барнаульское антисталинское сообщество сейчас входит десять человек. Также он утверждает, что круг участников достаточно разнообразный:

"Есть историки, политологи, один поэт и просто обычные работяги и студенты. Но всех нас объединяет то, как мы видим Россию и наш город", – рассказал собеседник "Банкфакса".

Также активист заявил, что расклеивание листовок в Барнауле стало первым публичным действием сообщества. Пока расклеили 200, в основном – в центре города.

Своей главной целью антисталинисты называют запуск общественной дискуссии в Барнауле.

Напомним, 6 марта "Сталин-центр" закрыли на реконструкцию. По словам работников организации, предстоит большая работа с печатными изданиями и семейными архивами. Обновленную экспозицию планируют представить ко Дню Победы.