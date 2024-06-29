Такой день. "Алтайская регата" и выступление Дмитрия Певцова

Главное за 29 июня

29 июня 2024, 23:15, ИА Амител

Медведь на "Алтайской регате" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае 29 июня в День молодежи провели сразу несколько крупных мероприятий. На барнаульском гребном канале состоялось открытие международного турнира "Алтайская регата", в селе Алтайском стартовал первый день гастрофестиваля "АХ! Фест", а в Косиху переместился фестиваль Роберта Рождественского, где выступил Дмитрий Певцов.

В Барнауле восстановили движение транспорта в районе ТЦ "Пионер". Накануне проезд перекрывали по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Пионеров для демонтажа временного трамвайного кольца, которое возводили в 2022 году на период реконструкции путепровода.

В Барнауле из-за аномальной жары 29 июня поливали дороги. Мера нужна, чтобы снизить температуру асфальтового покрытия и защитить его от размягчения и деформации из-за высоких температур.

В Алтайском крае суд на основании вердикта присяжных осудил 56-летнего криминального авторитета, "положенца" Сергея Юрченко. Он и его трое знакомых проходили обвиняемыми по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве.

В Алтайском крае осенью 2025 года пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по Бийскому округу. Мандат освободился после перехода депутата Александра Прокопьева на должность зампреда правительства Республики Алтай и министра экономического развития РА.