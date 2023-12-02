Такой день. "Алтайская зимовка" и надвигающийся шторм

Главное за 2 декабря

02 декабря 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

2 декабря в Барнауле стартовал двухдневный фестиваль "Алтайская зимовка", открывающий зимний туристический сезон в регионе. Одним из главных событий этого дня стал костюмированный массовый спуск на лыжах и сноубордах на "Авальмане".

Городские службы Барнаула готовы к работе в условиях шторма. 3 и 4 декабря в Алтайском крае ожидается ветер с порывами до 30 м/с, сильная гололедица, дождь и снег. В мэрии предупреждают, что возможны повреждения кровли жилых домов, остекления зданий, автомобилей.

Новый цех по пошиву одежды построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 323, – на месте бывшего автосалона "Алтай-Лада". Рассказали и показали, как он будет выглядеть.

Возвращения Андрюши и его семьи придется подождать. Знаменитые скульптуры лебедей вернут на мост на Новом рынке в Барнауле, но после завершения реконструкции путепровода, сообщил мэр Вячеслав Франк.

После оттепели до +7 градусов Алтайский край ждут морозы. Температура воздуха начнет понижаться уже с 4 декабря. А в конце первой декады первого зимнего месяца похолодает до -30°С, рассказали в региональном ЦГМС.