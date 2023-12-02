Вернут ли знаменитых лебедей на отремонтированный мост на Новом рынке в Барнауле
Вячеслав Франк уже принял решение по этому важному вопросу
02 декабря 2023, 06:44, ИА Амител
Знаменитые скульптуры лебедей вернут на мост на Новом рынке в Барнауле после завершения реконструкции путепровода. Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк во время открытия объекта 30 ноября. Так что барнаульцам придется немного подождать возвращения Андрюши и его семьи.
Когда вернут лебедей на мост?
После окончания всех работ по благоустройству путепровода. Работы стартуют весной 2024 года и, согласно контракту, завершатся в июне. На эти цели понадобится около 300 миллионов рублей. Заниматься благоустройством будет ДСУ № 4. Помимо благоустройства, также подрядчик должен обустроить трамвайные пути и вернуть на перила моста знаменитых лебедей, ставших одним из символов города.
А что это вообще за лебеди?
Первого лебедя, знаменитого Андрюшу, поместил на перила моста в 2005 году почетный житель города Барнаула и заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица. Он в куске трубы разглядел очертания этой красивой птицы и сделал лебедя из подручных средств. Вандалы разламывали фигуру, но Метелица упрямо ее возрождал. Вскоре лебедь получил имя – Андрюша и стал любимцем барнаульцев. А рядом с ним появились еще 11 фигур лебедей. С тех пор композиции стали символом путепровода и Барнаула. А сам мост начали называть лебединым. Но в 2015 году Валерия Метелицы не стало и ухаживать за птицами было некому, что печально сказалось на их внешнем виде.
После начала реконструкции путепровода лебедей перевезли в парк "Лесная сказка". Его директор Сергей Писарев сообщал, что если фигуры "приживутся" на новом месте, то он готов оставить их в зоопарке навсегда.
08:14:46 02-12-2023
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08:58:00 02-12-2023
важно помнить, что Андрюша так назван в честь рано ушедшего из жизни сына Метелицы Андрюши...это уже история и надо ее сохранить для потомков, имею ввиду историю появления лебедей и все, что связано с их именами....
09:30:08 02-12-2023
тамара (08:58:00 02-12-2023) важно помнить, что Андрюша так назван в честь рано ушедшего ... Мне лично поровну на Ондрюшу и на Метелицу. Хлам не должен быть на улицах города.
12:27:56 02-12-2023
Гость (09:30:08 02-12-2023) Мне лично поровну на Ондрюшу и на Метелицу. Хлам не должен б... Вот тебе и не место на улицах города, это ты- хлам...
15:01:55 02-12-2023
Гость (12:27:56 02-12-2023) Вот тебе и не место на улицах города, это ты- хлам...... А чего это вы так агрессируете? Член семьи Метелица? Так ваша семья не определяет лицо города, и ваши сугубо личные темы недостойны, чтобы их на всеобщее обозрение выносили. Давайте у нас все горожане тогда вместо кладбищ начнут поминальные процедуры проводить в общественных местах)
12:58:16 02-12-2023
Гость (09:30:08 02-12-2023) Мне лично поровну на Ондрюшу и на Метелицу. Хлам не должен б... Хлам тут только ты, биомусор нам не нужен
15:04:21 02-12-2023
Катя (Не девушка а из сериала) (12:58:16 02-12-2023) Хлам тут только ты, биомусор нам не нужен... У вас очень сложное и непонятное имя, поэтому без личного обращения. А с чего вы меня назвали хламом и биомусором? Я вас никак не оскорблял. Более того, никого из людей не обидел. А вы на меня так неадекватно накинулись… Вам не стыдно?
17:29:32 05-12-2023
Гость (09:30:08 02-12-2023) Мне лично поровну на Ондрюшу и на Метелицу. Хлам не должен б... Поддержу инициативу по уничтожению этого хлама
14:56:42 02-12-2023
тамара (08:58:00 02-12-2023) важно помнить, что Андрюша так назван в честь рано ушедшего ... Это больше личное дело семьи, если рассматривать как памятник его сыну, который в порядке исключения разрешили установить, но уже совсем другое дело, когда речь заходит об арт-объекте для города. Тот объект, что установил Метелица вскоре пришел в упадок, т.к. никто не следил за его состоянием, а уже потом пошло - поехало до откровенного безобразия и кто во что горазд, но получалось откровенно плохо, но люди терпели это "народное творчество". Как теперь его лучше воплотить в жизнь и главное - определить его место, я полагаю, что это должны решать жители города, а не лично управляющий городом, т.к. мэра Барнаула жители не выбирали.
17:31:19 05-12-2023
Гость (14:56:42 02-12-2023) Это больше личное дело семьи, если рассматривать как памятни... барнаул воистину достоит этих ржавых гусей. Они похожи на барнаульцев, че уж там
09:41:18 02-12-2023
Очень хорошая идея вернуть лебедей и беседку. Кто приезжает в Барнаул - удивляются:"А что это у вас за необычность такая?' Начинаешь объяснять и про город расскажешь что ни будь.
15:06:04 02-12-2023
Гость (09:41:18 02-12-2023) Очень хорошая идея вернуть лебедей и беседку. Кто приезжает ... Встречал в Барнауле десятки гостей из других городов, в основном по работе, конечно же. Ни один из них даже не посмотрел ни разу на эти детские поделки.
10:12:44 02-12-2023
Без таких деталей (да, первый лебедь эстетикой не отличается, но тем не менее) вместо живого города у нас будет просто набор бетона, стекла и асфальта
15:07:50 02-12-2023
Гость (10:12:44 02-12-2023) Без таких деталей (да, первый лебедь эстетикой не отличается... Фигуры птиц непонятного происхождения из покрышек/пластиковых бутылок/арматуры/папье-маше - это по вашему украшение города????
10:50:29 02-12-2023
оставьте их в парке, если Писарев согласен. Мало того, что размещение отвлекающих элементов вблизи проезжей части прямо запрещено ПДД в РФ, так и со временем лебеди внешним видом оставляют желать лучшего, а кто за ними будет следить?
10:56:08 02-12-2023
На изгибе трубы лебедя делали еще в конце 80-х. Только клюв красный приделывали, но суть ясна была
11:54:31 02-12-2023
Новость порадовала, я за возврат лебедей на место.
12:43:48 02-12-2023
Оставьте у Писарева, нечего хлам на новый объект таскать. Особой любви у барнаульцев к ним не было, нечего придумывать. Так, пофиг. Тем более в честь умершего, сроду не знал. Некротический культ и символизм. Не надо этого новому, хорошему мосту.
14:03:08 02-12-2023
Все, что из тряпок и другого всякого хлама, оставьте Писареву, металлических можно покрасить и вернуть.
16:09:28 02-12-2023
А я предлагаю, где-то в пределах моста установить скульптуру лебедя хорошего качества, раз народ стал называть этот мост лебединый. Пусть так и будет. А возвращать мелкие изделия, разрозненные , да и куда их лепить , зачем.
17:58:03 02-12-2023
Маша (16:09:28 02-12-2023) А я предлагаю, где-то в пределах моста установить скульптуру... Да не называет никто его лебединым, полтора года были почти еженедельные репортажи про мост, ни разу никто не упомянул "Лебединый". Приторный пафос какой-то...
17:10:00 02-12-2023
раз народ стал называть этот мост лебединый. ---- поставить одного красивого и пусть народ называет мост мостом одинокого лебедя))
17:13:30 02-12-2023
историю появления лебедей и все, что связано с их именами....-------- а у них там еще и имена были?!
19:06:14 02-12-2023
В Питере очень много скульптур ,львы и т.д.Почему бы в Барнауле не вернуть лебедя ,но только как символ .Ведь у нас в городе не на что посмотреть,кроме как на " ульи".Центр города, а дома становятся безликими,однотипными. Пора бы архитектора задуматься.А то сравнивают с Шанхае,а вы хоть видели какие они строят сооружения?
22:42:50 02-12-2023
"Мост называли лебединым" - это кто называл? Если Писарев готов их у себя оставить, то и оставить. В зоопарке народ гуляет, глазеет - вот и пусть глазеют. А мост - это транспортна артерия, не надо людей от дороги отвлекать.
00:31:40 04-12-2023
Однозначно за то чтобы убрать навсегда этого "оригинального" лебедя на свалку истории. Хотите лебедя - делайте профессиональный огромный красивый с подсветкой, концептуальной идеей и функционалом арт-объект, а не лепите нечто из мусора. Посмотрите как делают в мире и лучше скопируйте хорошее, чем делайте свое плохое.
22:25:22 06-12-2023
Вы серъёзно? Приклеить этот шлак снова? Давайте вернем битую посуду, мусор и ржавую беседку! И будем ностальгировать по старому мосту... И ещё всех местных бичей и наркоманов со своим хламом, чтоб мост не завалился :) Классная будет глубятня!!!