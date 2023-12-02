Вернут ли знаменитых лебедей на отремонтированный мост на Новом рынке в Барнауле

Вячеслав Франк уже принял решение по этому важному вопросу

02 декабря 2023, 06:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Знаменитые скульптуры лебедей вернут на мост на Новом рынке в Барнауле после завершения реконструкции путепровода. Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк во время открытия объекта 30 ноября. Так что барнаульцам придется немного подождать возвращения Андрюши и его семьи.

Когда вернут лебедей на мост?

После окончания всех работ по благоустройству путепровода. Работы стартуют весной 2024 года и, согласно контракту, завершатся в июне. На эти цели понадобится около 300 миллионов рублей. Заниматься благоустройством будет ДСУ № 4. Помимо благоустройства, также подрядчик должен обустроить трамвайные пути и вернуть на перила моста знаменитых лебедей, ставших одним из символов города.

А что это вообще за лебеди?

Первого лебедя, знаменитого Андрюшу, поместил на перила моста в 2005 году почетный житель города Барнаула и заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица. Он в куске трубы разглядел очертания этой красивой птицы и сделал лебедя из подручных средств. Вандалы разламывали фигуру, но Метелица упрямо ее возрождал. Вскоре лебедь получил имя – Андрюша и стал любимцем барнаульцев. А рядом с ним появились еще 11 фигур лебедей. С тех пор композиции стали символом путепровода и Барнаула. А сам мост начали называть лебединым. Но в 2015 году Валерия Метелицы не стало и ухаживать за птицами было некому, что печально сказалось на их внешнем виде.

После начала реконструкции путепровода лебедей перевезли в парк "Лесная сказка". Его директор Сергей Писарев сообщал, что если фигуры "приживутся" на новом месте, то он готов оставить их в зоопарке навсегда.