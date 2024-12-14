Такой день. "Алтайская зимовка" и пожары в Новоалтайске и Залесово

Главное за 14 декабря

14 декабря 2024, 23:45, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

В Белокурихе 14 декабря прошел фестиваль "Алтайская зимовка". Этим мероприятием традиционно открывают в крае зимний туристический сезон.

В райцентре Залесовского района потушили здание горящей пекарни. Огонь частично обрушил кровлю, а также повредил стены, перекрытие и оборудование. Пострадавших нет.

В Барнауле начали обрабатывать скользкие тротуары с помощью новых пескоразбрасывателей. "Автодорстрой" купил семь единиц этого оборудования за счет городского бюджета за 6,7 млн рублей.

С 1 января 2025 года в 174 муниципалитетах Алтайского края начнет действовать туристический налог. Его будут оплачивать гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и санатории, предоставляющие услуги временного размещения.

В Новоалтайске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Спасатели эвакуировали десятерых человек, в том числе двоих детей.