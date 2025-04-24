Такой день. Апрельская сессия АКЗС и крупный пожар около Старого моста

О главных событиях Алтайского края за 24 апреля

24 апреля 2025, 23:55, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайское краевое Законодательное собрание провело свою 40-ю сессию. Депутатский корпус погрузился в решение целого ряда насущных для региона вопросов, а атмосфера в парламентском центре была дополнена важным событием – стартом акции "Георгиевская ленточка".

Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Первомайского района Алтайского края предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Чиновник продолжительное время получал деньги от местного риелтора.

В Барнауле на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического под автомобилем провалился асфальт.

"Прямо на пешеходном переходе машина провалилась под землю", – рассказал наш читатель.

Женщина погибла при пожаре в селе Фоминском Бийского района Алтайского края. Там горел двухквартирный дом и надворные постройки.

Площадь пожара составила около 120 "квадратов". В тушении участвовал 21 специалист, было задействовано пять автоцистерн.

Ландшафтный пожар произошел на подъезде к Барнаулу около Старого моста. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.