Такой день. Барнаул — новая столица России и ад на дорогах Алтайского края

О главных событиях региона за 3 марта

03 марта 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Известный российский политолог Илья Гращенков не исключил переноса столицы России в Барнаул. Сегодня Олег Дерипаска предложил сделать столицей России Красноярск, однако, отметил эксперт, город вряд ли подходит под эту роль из-за периодического режима "чёрное небо".

Все обязательства перед пострадавшими клиентами ООО "Жилфонд Барнаул" исполнены. В компании подчеркнули, что на 2 марта деньги были выплачены всем пострадавшим клиентам.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что главы регионов выдерживают большую нагрузку последние несколько лет, но не надо им сочувствовать. Об этом он сказал в Красноярске на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), на котором губернаторы обсудили обращение президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Осадки в виде мокрого снега с дождём переходящего в снег ожидаются на всей территории Алтайского края в ночь с 3 на 4 марта. Местами поднимутся метели, а на дорогах будет настоящий каток. В предгорьях вероятны снежные заносы. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.