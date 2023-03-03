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Такой день. Барнаул — новая столица России и ад на дорогах Алтайского края

О главных событиях региона за 3 марта

03 марта 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Известный российский политолог Илья Гращенков не исключил переноса столицы России в Барнаул. Сегодня Олег Дерипаска предложил сделать столицей России Красноярск, однако, отметил эксперт, город вряд ли подходит под эту роль из-за периодического режима "чёрное небо".

Все обязательства перед пострадавшими клиентами ООО "Жилфонд Барнаул" исполнены. В компании подчеркнули, что на 2 марта деньги были выплачены всем пострадавшим клиентам.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что главы регионов выдерживают большую нагрузку последние несколько лет, но не надо им сочувствовать. Об этом он сказал в Красноярске на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), на котором губернаторы обсудили обращение президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Осадки в виде мокрого снега с дождём переходящего в снег ожидаются на всей территории Алтайского края в ночь с 3 на 4 марта. Местами поднимутся метели, а на дорогах будет настоящий каток. В предгорьях вероятны снежные заносы. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Комментарии 4

  • Даешь столицу в Барнаул! Трудно представить другой город столицей!А наш город - культурный центр, население достаточно интеллигентно, довольно чистый воздух, почти центр России, по крайней мере , той части, где проживают большинство россиян!т Достаточно компактный, средний по численности, нет той человеческой круговерти на улицах, как в Москве и других миллионниках.И Горный Алтай недалеко ! И Тува! Самые красивые места России!И далековато от главных супостатов, даже если они будут посылать ракеты и бомбардировщики через Северный полюс.Да и вспоминается студенческая песня о физиках,где есть слова, что для защиты "...по ракетам и антиракетам -антиантиракеты летят...".Защитим новую столицу!!!
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, даёшь Нью Васюки!!!
    04 марта, Гость   Ответить
  • Вроде не первое апреля... Хотя...
    04 марта, Гость   Ответить
  • Барнаул - столица мира! Ура!!! :)
    05 марта, Гость   Ответить
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