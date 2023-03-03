Известный политолог предложил перенести столицу России в Барнаул

По словам Ильи Гращенкова, озвученная Дерипаской идея перенести главный город страны в Сибирь не нова

03 марта 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: amic.ru

Известный российский политолог Илья Гращенков не исключил переноса столицы России в Барнаул. В своём Telegram-канале он отметил, что идея перенести главный город страны в Сибирь не нова и ранее уже озвучивалась.

Он отметил, что сейчас предприниматель Олег Дерипаска предлагает сделать столицей России Красноярск, однако город вряд ли подходит под эту роль из-за периодического режима "чёрное небо".

"При таком раскладе для столицы больше подошёл бы Омск или Новосибирск. Возможно, что даже Барнаул", – написал он.

Вместе с тем Гращенков считает, что на роль столицы из-за развитой инфраструктуры сейчас могут претендовать только Новосибирск и Екатеринбург, хоть последний и находится на Урале.

"Ну и продолжая мечтать, я бы вообще предложил сделать кочующую столицу – такой номадический проект. Всё-таки мы наследники Золотой Орды, так почему бы нам не перемещать ставку вождя по разным городам и территориям? Заодно и дороги везде починят", – заключил он.