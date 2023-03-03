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Известный политолог предложил перенести столицу России в Барнаул

По словам Ильи Гращенкова, озвученная Дерипаской идея перенести главный город страны в Сибирь не нова

03 марта 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Известный российский политолог Илья Гращенков не исключил переноса столицы России в Барнаул. В своём Telegram-канале он отметил, что идея перенести главный город страны в Сибирь не нова и ранее уже озвучивалась.

Он отметил, что сейчас предприниматель Олег Дерипаска предлагает сделать столицей России Красноярск, однако город вряд ли подходит под эту роль из-за периодического режима "чёрное небо". 

"При таком раскладе для столицы больше подошёл бы Омск или Новосибирск. Возможно, что даже Барнаул", – написал он.

Вместе с тем Гращенков считает, что на роль столицы из-за развитой инфраструктуры сейчас могут претендовать только Новосибирск и Екатеринбург, хоть последний и находится на Урале.

"Ну и продолжая мечтать, я бы вообще предложил сделать кочующую столицу – такой номадический проект. Всё-таки мы наследники Золотой Орды, так почему бы нам не перемещать ставку вождя по разным городам и территориям? Заодно и дороги везде починят", – заключил он. 

Комментарии 21

  • Всем известно, что Барнаул- столица Мира. Так что для одной РФ мелковато нам будет как-то....
    03 марта, Гость   Ответить
  • Ленин в Барнаул переедет,вот это круто
    03 марта, Гость   Ответить
  • Только не в Барнаул.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора. Пусть столица России перезжает в столицу мира!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Не новость. Любавический ребе так и говорил, что на Дальний Восток всем россиянам дорога. А земли еврейских колоний : Крым и часть Украины должны заселить коренные народы, выдворенные Сталиным и холокостом.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Новосиб было бы неплохо
    04 марта, Гость   Ответить
  • На счёт дорог хорошо сказано!
    04 марта, Гость   Ответить
  • На хрена оне тут надобны
    04 марта, Гость   Ответить
  • Выдавливают нас с комфортных территорий на севера, куда раньше на каторгу ссылали.
    04 марта, Гость   Ответить
  • В нас тюркская кровь,а она требует раздолья и кочевать нам, сам бог Тэнгри,в наследие оставил.
    04 марта, Гость   Ответить
  • И переименовать в Нью-Гращюки!
    04 марта, Гость   Ответить
  • это единственный способ вытащить город из нищеты.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "И переименовать в Нью-Гращюки!" ахахаха
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, москвичам от чёрных тесно стало, теперь москвичам Сибирь отдать..?.. Отсюда за ковидом далеко летать...
    04 марта, Гость   Ответить
  • Он что мелет его на экспертизу.1
    04 марта, Гость   Ответить
  • Фиг с ней, со столицей. Лучше бы пару-тройку "тяжеловесных" министерств сделали в Н-ске. Хотя, об этом тоже говорили в середине 90-х, когда появилось "Сибирское соглашение".
    04 марта, Гость   Ответить
  • Нет Алтайский край не подходит как заповедник ..а вот Академ городок в Новосибирске -ДА ! там транспортная сеть пронизывает всю РОССИЮ ! Империя там должна образоваться !
    04 марта, Гость   Ответить
  • Хорошая идея! Почему бы и не Да)
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость,коренной, ты снова нанюхался?
    05 марта, Гость   Ответить
  • Только переезд не с Путина.9
    05 марта, Гость   Ответить
  • Зачем нам на Алтае это надо , нам и без москвичей нормально живется, пускай уж лучше в Красноярск
    06 марта, Гость   Ответить
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