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Дерипаска: российская столица будет в Сибири

Рано или поздно это придётся сделать, считает бизнесмен

03 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что столица России будет в Сибири.

"Я не говорю, что столицу России нужно завтра перенести в Сибирь. Но тем не менее рано или поздно это придётся сделать. Столица будет здесь", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на Красноярском экономическом форуме.

Мероприятие проходит с 1 по 3 марта. Его основной площадкой является Сибирский федеральный университет. 

В 2021 году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.

Комментарии 18

  • О, цены на квартиры будут как в Питере
    03 марта, Гость   Ответить
  • Ну ничего не могу с собой поделать , когда вижу его фамилию, про себя говорю: На Дерибасовской-хорошая погода, На Брайтон Бич - опять идут дожди.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Рыбку пожарил, можно и на форум слетать
    03 марта, Гость   Ответить
  • А он - президентом? А что, Астану быстро на пустыре построили.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Под нижней Тунгуской... Самый центр России!..
    03 марта, Гость   Ответить
  • Чтобы беспилотники не в Москву, а сюда летели?..
    03 марта, Гость   Ответить
  • Что-то круче президента себя ведет - этих сократить, столицу перенести...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Одна вещь для меня непонятна: почему дерирыбку называют бизнесменом? Уровень базарного торгаша. Единственное достоинство- приближенность к "телу". Впрочем, как и у большинства картавых "российских" "бизнесменов"...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Столица будет располагаться на приобретённых им землях.)) Хозяин столицы, звучит гордо. Что то в последнее время стало много его в СМИ.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Уровень базарного торгаша --- ой. его так ВАШЕ мнение задевает. А кого нужно называть бизнесменом, в вашем представлении?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Как в кино "Время" выстроят для себя столицу, а вокруг нищий народ.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Этот человек заставил всех иначе воспринимать слова "жарить рыбку". Этим он и запомниться
    03 марта, Гость   Ответить
  • Этот человек заставил всех иначе воспринимать слова "жарить рыбку". Этим он и запомниться-- а еще он владеет серьезным количеством предприятий, одно из которых находится в Барнауле, и платит неплохие зарплаты своим сотрудникам. А поводу "жарить рыбку" - все кого-то жарят
    03 марта, Гость   Ответить
  • Барнаул - столица мира!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Джек Ма, Илон Маск -бизнесмены. Абрамович, дерирыбка, усманов - торгаши...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, чем торгует Дерипаска?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Барнаул - Нью- Васюками станет? Да ну? Оно нам надо?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Евреи обнаглели совсем. Едь в израиль и там переноси тель авив куда хочешь.
    05 марта, Гость   Ответить
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