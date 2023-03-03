Дерипаска: российская столица будет в Сибири

Рано или поздно это придётся сделать, считает бизнесмен

03 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что столица России будет в Сибири.

"Я не говорю, что столицу России нужно завтра перенести в Сибирь. Но тем не менее рано или поздно это придётся сделать. Столица будет здесь", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на Красноярском экономическом форуме.

Мероприятие проходит с 1 по 3 марта. Его основной площадкой является Сибирский федеральный университет.

В 2021 году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.