Такой день. Барнаульцы без отпуска и выброшенные из автобуса дети

Главные новости в Алтайском крае 14 июля

14 июля 2024, 23:29, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/3355

В Бийске кондуктор высадила трех несовершеннолетних из автобуса № 23 в нарушение федерального закона.

"Сели в 21:08 на автобус по маршруту № 23 с ТРЦ "Ривьера". Начали оплачивать картой три ребенка, в итоге карта оказалась в стоп-листе. Кондуктор просто выкинула из автобуса, деньги были только на карте, пришлось детям идти до квартала АБ пешком", – рассказали очевидцы.

В комментариях напомнили, что детей до 16 лет нельзя высаживать из общественного транспорта, если они без сопровождения родителей.

Согласно данным исследования SuperJob, у каждого пятого жителя Барнаула нет денег на отпуск в этом году.

Средний барнаулец готов потратить на недельный отдых около 63 тысяч рублей. Однако идеальный отпуск, по мнению респондентов, должен стоить 172 тысячи рублей.

Женщины оказались более скромными в своих запросах, чем мужчины. Последним требуется больше денег как на обычный, так и на идеальный отпуск.

Пять человек пострадали в результате аварии на алтайской трассе.

ДТП произошло около 16:40 на 157-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Мужчина 1979 года рождения за рулем Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения с толкнулся с Nissan, которым управлял водитель 1995 года рождения.

В результате столкновения травмы получили пять человек, трое из них несовершеннолетние.