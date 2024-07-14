В Бийске участковый поймал наркомана с пакетом марихуаны
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
14 июля 2024, 07:05, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Бийске участковый задержал местного жителя за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
У 32-летнего мужчины был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это 60 г марихуаны.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
08:15:53 14-07-2024
А сколько непойманных...
08:29:34 14-07-2024
Тоже мне, новость. Участковый с пакетом травы поймал
23:30:41 14-07-2024
Евгений (08:29:34 14-07-2024) Тоже мне, новость. Участковый с пакетом травы поймал ... Че, гербалайф опять бушует?