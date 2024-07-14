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В Бийске участковый поймал наркомана с пакетом марихуаны

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

14 июля 2024, 07:05, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Бийске участковый задержал местного жителя за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

У 32-летнего мужчины был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это 60 г марихуаны.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Бийск Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Гена

08:15:53 14-07-2024

А сколько непойманных...

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Евгений

08:29:34 14-07-2024

Тоже мне, новость. Участковый с пакетом травы поймал

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Гость

23:30:41 14-07-2024

Евгений (08:29:34 14-07-2024) Тоже мне, новость. Участковый с пакетом травы поймал ... Че, гербалайф опять бушует?

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