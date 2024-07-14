В Бийске участковый поймал наркомана с пакетом марихуаны

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

14 июля 2024, 07:05, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Бийске участковый задержал местного жителя за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

У 32-летнего мужчины был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это 60 г марихуаны.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.