Такой день. Благоустройство парка имени Ленина и откачка грунтовых вод

О главных событиях Алтайского края за 22 апреля

22 апреля 2025, 23:40, ИА Амител

Закат / Фото: Storiès / unsplash.com

В Алтайском крае 60-летний житель Новоалтайска попался на уловки мошенников: он оплатил товар, но не дождался доставки.

Мужчина на одном из популярных сайтов нашел объявление о продаже автоматической коробки переключения передач на автомобиль Toyota Carina и указал свой личный номер.

В барнаульском поселке Борзовая Заимка проводят откачку грунтовых вод с низменных участков.

"В настоящее время Южной поселковой администрацией совместно с управлением по делам ГОЧС города Барнаула проводится комплекс мероприятий по откачке воды с территории подтопленных участков в поселке Борзовая Заимка", – рассказали в городской администрации.

В Барнауле на Павловском тракте, в районе дома № 156, произошло ДТП, в результате которого пострадали два пассажира.

Столкнулись два автомобиля: Toyota Avensis под управлением 40-летнего мужчины и автомобиля Mercedes-Benz, за рулем которого находился 26-летний водитель.

В Барнауле приступили к благоустройству территории бывшего парка имени Ленина.

Строители уже делят участки и готовят их к благоустройству. В ближайшее время сюда завезут песок, щебень и другие материалы, а также начнут сносить опасные деревья и кусты.

В селе Шелаболиха вспыхнул пожар в частном доме. Огонь потушили на площади порядка 90 квадратных метров. На месте работали 11 сотрудников МЧС, было задействовано пять автоцистерн. Никто не пострадал.