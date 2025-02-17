Такой день. Более 700 барнаульских домов без воды и закрытая ледовая переправа

О главных событиях Алтайского края за 17 февраля

17 февраля 2025, 23:59, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае из-за изменения толщины и структуры льда закрыли ледовую переправу. Временные ограничения действуют на ледовой переправе село Быстрый Исток – село Акутиха.

В Барнауле на проспекте Ленина автомобиль сбил пешехода. Как уточнили в краевой Госавтоинспекции, авария произошла в районе дома № 113.

Пешеход "выскочил" на красный сигнал светофора, держа в руке бутылку. Со слов очевидцев, после наезда он сильно "отлетел".

В соцсетях появилась информация о женщине, впавшей в кому в бийской горбольнице № 2 во время лечения в дневном стационаре. Теперь пациентку доставят в Краевую клиническую больницу в Барнаул, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Муж женщины рассказал, что после введения одного из препаратов у его супруги случился анафилактический шок, она впала в кому.

В Барнауле произошло повреждение крупного водопровода по улице Кулагина, 7. Для его устранения необходимо перекрыть водовод диаметром 500 мм.

В зону отключения водоснабжения попадают 12 многоквартирных и 722 частных дома. Без воды также остались 59 административных зданий, поликлиника, детский сад, общеобразовательная и спортивная школы, бойлерная.