Такой день. Борьба с пробками на месте будущей развязки и проверка "Юбилейного"

Главные новости в Алтайском крае 19 июля

19 июля 2024, 23:30, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015826

В Барнауле в связи с возведением тоннельной части строящейся развязки на Змеиногорском тракте перекрыли движение на отрезке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор. В результате в утренние и вечерние часы на некоторых участках стали образовываться пробки. Для борьбы с ними привлекают сотрудников ГАИ, а также изменили работу светофоров на Змеиногорском тракте.

Бывший заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев предстанет перед судом по обвинению в совершении ряда коррупционных преступлений.

По данным следствия, в 2020 году чиновник через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, оказывающего в Барнауле услуги пассажирских перевозок. Деньги предназначались за общее покровительство и возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.

Кроме того, в феврале 2022 года за обещание общего покровительства обвиняемый получил через посредника от одного из предпринимателей взятку в виде денег и незаконного оказания услуг имущественного характера по изготовлению на безвозмездной основе проектной документации для личных нужд на общую сумму 600 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия с целью принятия обеспечительных мер на имущество бывшего чиновника следователем СК наложен арест в сумме более 1,3 млн рублей.

Как идут работы по благоустройству парка "Юбилейный", проверил глава Барнаула Вячеслав Франк. Напомним, сейчас в парке продолжается третий этап благоустройства – и самый масштабный – в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Работы выполняет подрядная организация ООО "Рустрой". 18 июля Вячеслав Франк провел выездное совещание в "Юбилейном", в котором приняли участие руководители профильных комитетов и организаций.