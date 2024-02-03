Такой день. Массовое ДТП на Чуйском тракте и бродячие собаки в Барнауле

Главное за 3 февраля

03 февраля 2024, 23:30, ИА Амител

Зимний вечер / Фото: unsplash.com

Три человека пострадали в результате ДТП на Чуйском тракте. Молодой водитель "девятки" не уступил на перекрестке дорогу иномарке и тем самым устроил массовую аварию.

Житель Барнаула пожаловался на стаю бродячих собак, которая обитает на улице Аносова в районе пересечения с проспектом Ленина. По его словам, уже был случай, когда псы окружили девушку и лаяли на нее.

Гараж-стоянку с магазином "Мария-Ра" планируют построить в Барнауле по ул. Нагорной, 6а. Сейчас рядом возводят новые микрорайоны и социальные объекты. Проект рассмотрели на заседании градсовета Барнаула. Однако архитекторы высказали несколько замечаний по объекту.

В Барнауле перекрыли проезд на участке от дома № 109 по улице Красный Текстильщик до дома № 63 по Антона Петрова. Ограничение связано с модернизацией канализационного коллектора и продлится до конца февраля.

В Барнауле сотрудники мэрии сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи торговым центрам "Арена" и "Европа", автоцентру "Агас" и еще нескольким торговым объектам. Предприятия должны оперативно приступить к очистке прилегающих территорий и обработке противогололедными средствами.