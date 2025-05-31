Такой день. Чрезвычайная пожароопасность и новый очаг бешенства

О главных событиях Алтайского края за 30 мая

31 мая 2025, 00:14, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Барнаульский комитет ЖКХ проиграл суд по капремонту "сталинки", находящейся по адресу: проспект Ленина, 81. Постановление, вынесенное еще в октябре 2024 года, касалось недоделок после ремонта. В частности, речь шла о кровельных работах.

Представители комитета указывали, что не являются прямыми исполнителями ремонта, и заявляли, что полноценный капремонт запланирован лишь на 2030 год. Они также подчеркнули, что финансирование подобных работ не было предусмотрено. Однако суд оставил постановление в силе и отметил, что отсутствие выделенных средств – неуважительная причина для неисполнения требований судебного документа.

В Барнауле 3897 выпускников 11-го класса сдали ЕГЭ по русскому языку. Для этого было задействовано 20 массовых пунктов проведения экзамена. Он продлился 3 часа 30 минут, за которые выпускники выполнили задания на знание орфографии, пунктуации и грамматики, а также написали сочинение.

Власти Барнаула рассказали, как пройдет празднование Дня России. Основные общегородские мероприятия состоятся на площади Сахарова, где 12 июня ограничат движение транспорта. Пройдут молодежные и спортивные акции, конкурсы, выставки и состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы города.

Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности. С 31 мая по 2 июня местами по западным районам сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). Жителей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры во время отдыха на природе и не бросать непотушенные спички и сигареты.

В Алтайском крае обнаружили новый очаг бешенства. Он находится в личном подсобном хозяйстве села Новая Ажинка Солтонского района.

Ограничительные меры будут действовать, пока последнее животное, подозреваемое в заболевании бешенством, не будет убито. Карантин продлится еще 60 календарных дней после этих мер.