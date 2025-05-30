Барнаульские выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку 30 мая
Экзамен продлится три с половиной часа
30 мая 2025, 10:20, ИА Амител
Выпускник во время ЕГЭ / Фото: amic.ru
В Барнауле 30 мая 3897 выпускников 11-го класса сдадут ЕГЭ по русскому языку, сообщили в администрации города.
Для этого задействовали 20 массовых пунктов проведения экзамена. Он продлится 3 часа 30 минут, за которые выпускникам предстоит выполнить задания на знание орфографии, пунктуации и грамматики, а также написать сочинение. Результаты объявят не позднее 15 июня.
Следующая сдача ЕГЭ будет 2 июня – по физике и обществознанию.
Ранее рассказали, что можно взять с собой на ЕГЭ в 2025 году.
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