Барнаульские выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку 30 мая

Экзамен продлится три с половиной часа

30 мая 2025, 10:20, ИА Амител

Выпускник во время ЕГЭ / Фото: amic.ru

В Барнауле 30 мая 3897 выпускников 11-го класса сдадут ЕГЭ по русскому языку, сообщили в администрации города.

Для этого задействовали 20 массовых пунктов проведения экзамена. Он продлится 3 часа 30 минут, за которые выпускникам предстоит выполнить задания на знание орфографии, пунктуации и грамматики, а также написать сочинение. Результаты объявят не позднее 15 июня.

Следующая сдача ЕГЭ будет 2 июня – по физике и обществознанию.

Ранее рассказали, что можно взять с собой на ЕГЭ в 2025 году.