Такой день. Дата очередного повышения тарифов и подготовка к паводку на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 7 февраля

07 февраля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В пятницу, 10 февраля, рабочие начнут разбирать новогодний городок на улице Мало-Тобольской в Барнауле. У жителей и гостей краевой столицы ещё есть время посетить праздничную площадку.

Начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров обсудил с главами городов и районов региона подготовку к паводку. Пока неизвестно, какой интенсивности он будет, из-за чего в ведомстве готовятся и к наихудшему сценарию.

Следующее повышение платы за коммунальные услуги возможно в Алтайском крае не ранее 1 июля 2024 года. Как объяснил официальный представитель правительства Алтайского края, повышение в прошлом декабре было необходимо для обеспечения постоянной работы ресурсоснабжающих организаций, недопущения ухудшения состояния ЖКХ, а также обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг.

В Алтайском крае осудили бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения управления юстиции. Суд оштрафовал его на 3 млн рублей, а также на пять лет лишил права занимать должности в госорганах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Медики Алтайского края начали получать новую доплату. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, отделение Социального фонда России по Алтайскому краю уже перечислило средства 924 медработникам на общую сумму более 7,2 млн рублей.