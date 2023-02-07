Алтайские власти назвали дату очередного повышения тарифов ЖКХ

Ранее индексацию перенесли с 1 июля 2023 года на декабрь 2022 года

07 февраля 2023, 14:26, ИА Амител

Следующее повышение платы за коммунальные услуги возможно в Алтайском крае не ранее 1 июля 2024 года. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на правительство региона.

Напомним, что ранее правительство РФ решили перенести срок ежегодной индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Как объяснил официальный представитель правительства Алтайского края, повышение было необходимо для обеспечения постоянной работы ресурсоснабжающих организаций, недопущения ухудшения состояния ЖКХ, а также обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что в декабре 2022 года стоимость коммунальных услуг увеличилась примерно на 9%, но некоторые из них выросли в цене ещё сильнее. Первые платёжки, которые разослали в Алтайском крае после повышения, повергли многих жителей в шок.

Вместе с тем в Алтайском крае предусмотрено несколько компенсаций и субсидий на оплату услуг ЖКХ. О том, какого вида они бывают, кому положены и как их получить, – в материале amic.ru.