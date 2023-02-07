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Алтайские власти назвали дату очередного повышения тарифов ЖКХ

Ранее индексацию перенесли с 1 июля 2023 года на декабрь 2022 года

07 февраля 2023, 14:26, ИА Амител

Следующее повышение платы за коммунальные услуги возможно в Алтайском крае не ранее 1 июля 2024 года. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на правительство региона.

Напомним, что ранее правительство РФ решили перенести срок ежегодной индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Как объяснил официальный представитель правительства Алтайского края, повышение было необходимо для обеспечения постоянной работы ресурсоснабжающих организаций, недопущения ухудшения состояния ЖКХ, а также обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что в декабре 2022 года стоимость коммунальных услуг увеличилась примерно на 9%, но некоторые из них выросли в цене ещё сильнее. Первые платёжки, которые разослали в Алтайском крае после повышения, повергли многих жителей в шок.

Вместе с тем в Алтайском крае предусмотрено несколько компенсаций и субсидий на оплату услуг ЖКХ. О том, какого вида они бывают, кому положены и как их получить, – в материале amic.ru.

Комментарии 18

  • разве можно верить нашим чиновникам
    07 февраля, Гость   Ответить
  • разве этому можно верить
    07 февраля, Гость   Ответить
  • нет верить нельзя стопудово летом еще подымут
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще надо взять за правило-поднимать каждые полгода и не более 11,4%. Иначе не выполнить: "повышение было необходимо для обеспечения постоянной работы ресурсоснабжающих организаций, недопущения ухудшения состояния ЖКХ, а также обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг."
    07 февраля, Гость   Ответить
  • в этом увеличивайте, планы нужно не выполнять, а перевыполнять, все под лозунгом "двухлетка за один год"
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Что?.. на 9 %? :)))) Сейчас вас глиной закидают, тех, кто так утверждает)) Минимум на 30%. Считать умеем, проценты высчитывать, проходили в школе?Хотя, да. Квитанции у РАЗНЫХ людей могут быть разными, да, это да.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Спасибо, отцы родные. Мы же понимаем, что это на благо родины. А не чтоб карманы бездонные набивать феодалам с израильскими паспортами...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Правительство во главе с президентом разгоняют инфляцию, а это рост цен на все. Хоть каждый месяц делай, как они говорят, индексацию ЖКХ, они никогда не насытятся. Это бег за тенью, ее не обгонишь, большинство всегда будут нищими. Не давно президент в очередной раз сказал, что надо бороться с нищетой, депутатишка выкатил проект закона, безработных, считай нищих призвать на СВО, а там повезет не повезет.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • На 40% повысили и им мало, через полгода опять? А не чё что зарплаты у народа в стагнируюшей экономике не растут. О каких проблема в ЖКХ может идти речь, если они нам становятся не по карману, люди уже отключают отопление. Спасибо Путину за монополизацию рынка и лишение прав и свобод граждан.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Вы вот все тут выскулилиись, а че вы сделать то можете кроме как поныть и заплатить
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что надо готовиться к тому, что платить придётся больше, чем в "вымерзающей и выгнивающей гейропе", как уже сейчас платим больше за вещи и за еду.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Лишь бы не было войны
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Да, люди нашего дома приняли решение ограничить отопление до минимума. И им плевать, что холодно. Собрали большинство голосов и отключили с 1фев.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • "Вы вот все тут выскулилиись, а че вы сделать то можете кроме как поныть и заплатить" - зато ты , смотрю, молчишь как рыбка. В рот г...на набрал что ли? Тогда лучше уж и не открывай...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • В рот г...на набрал что ли? Тогда лучше уж и не открывай...---Он его набрал чтобы плюнуть... :)
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Как? Обещали же 1.5 года не повышать! Почему до года усох срок?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Так такая же задача и чуть позже, не дожидаясь 1 июля 2024 года может возникнуть. А наши родственники на Зап.Украине ещё в конце 80-х - начале 90-х перевели на квартирное газовое отопление в доме, где они проживают.Газ приходил из России.А нам, по-моему, как когда-то было в советское время, отопление д.б. от котельной в доме.Только надо устанавливать газовую котельную.Тогда не надо будет ссылаться на замену десятков км трубопроводов для теплоснабжения.Правда, на ТЭЦ придется опять конденсаторы ставить, чтоб охлаждать воду.А сейчас горячую воду нагревают для получения э\э, мы за это платим, а потом доплачиваем ещё за подогрев, да за содержание теплосетей.Может подсчитать , чтоб не прослезиться, и переделать опять.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Все только в интернете сильные и умные, может по другому это надо решать???? ааа ну да.... Ну да....
    09 февраля, Гость   Ответить
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