Такой день. День семьи, любви и верности и завод, попавший в книгу рекордов России

Главное за 8 июля

08 июля 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

8 июля в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской отметили День семьи, любви и верности. На сцене выступили творческие коллективы, также для горожан провели розыгрыш подарков, ярмарку алтайской продукции, флешмоб и другие мероприятия.

А губернатор Виктор Томенко в День семьи, любви и верности посетил Бориса Ивановича и Ольгу Александровну Польских, которые отмечают 50-летний юбилей со дня свадьбы. Глава региона отметил, что с таких семей нужно брать пример.

8 июля Томенко также июля сообщил, что Алтайский завод "Кучуксульфат" из Благовещенского района попал в Книгу рекордов России. По его словам, официально зафиксировали, что это первый в стране завод с наибольшим количеством работающих на нем династий.

Администрация Индустриального района Барнаула благоустроит сквер на улице 50 лет СССР — между домами №29 и №31, а также рядом со столовой "Нива" и зданием комбината школьного питания "Глобус". На это власти готовы потратить 1,6 млн рублей.

В Барнауле приступили к строительству дополнительной системы водоотведения на пересечении улицы Попова и Павловского тракта. Стоимость работ составит 7 млн рублей. Их должны завершить до 1 сентября.