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Алтайский завод попал в книгу рекордов России

Это первый в стране завод с наибольшим количеством работающих на нем династий

08 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Алтайский завод "Кучуксульфат" из Благовещенского района попал в Книгу рекордов России, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, официально зафиксировали, что это первый в стране завод с наибольшим количеством работающих на нем династий.

"Пожалуй, самая известная во всем районе династия — семья Воробьевых. 60 лет назад Иван Митрофанович Воробьев первым забил в землю колышки, с которых начался Кучукский сульфатный завод и поставил первый дом в степи, вокруг которого вырос рабочий поселок Степное Озеро. Теперь на предприятии работает уже четвертое поколение династии. А всего на заводе сейчас 1227 сотрудников, большинство — представители династий", – рассказал глава региона в телеграм-канале.

Также отметил, что на торжественном собрании по поводу получения рекорда присутствовали представители 40 династий.

Предприятие "Кучуксульфат" расположено на месторождении минеральных солей озера Кучукское. Это единственное место в России, где производят природный сульфат натрия, который используется в производстве синтетических моющих средств, в химической, целлюлозно-бумажной и стекольной промышленности.

Виктор Томенко Алтайский край Хорошие новости заводы

Комментарии 6

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Гость

11:55:14 08-07-2023

Кому принадлежит завод?

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Ууу

08:29:19 09-07-2023

Гость (11:55:14 08-07-2023) Кому принадлежит завод?в данный момент государство его однако у частника поменяв так же охранное предприятие с местного на башкирское и в данный момент выставляется на торги и что с ним будет не известно, склады пустые отгрузки нет зарплаты урезали

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Vitek

14:10:31 08-07-2023

Сомнительное достижение-то. Там просто работать больше особо негде...

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Гость

16:38:05 08-07-2023

Когда узнаем выкупившего у гос-ва этот завод, узнаем и инициатора всего клоунства по передаче его из одних рук в другие путем "деприватизации". 90-е не ушли, а трансформировались в капитализьм.

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Гость

23:13:49 08-07-2023

Этот сульфат применяют в моющих средствах, а вывозят его из страны аак сырьё за дёшево. Не?

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Гость

23:52:39 10-07-2023

Санкции, даже если был бы и прежний хозяин, ситуация такой же была. Жизнь покажет, в одно только верю, что завод не закроют никогда. Сырьё и продукция нужна всегда при любом хозяние и при любой власти. Так шта жизнь продолжается, история вечна..

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