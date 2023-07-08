Алтайский завод попал в книгу рекордов России

Это первый в стране завод с наибольшим количеством работающих на нем династий

08 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Алтайский завод "Кучуксульфат" из Благовещенского района попал в Книгу рекордов России, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, официально зафиксировали, что это первый в стране завод с наибольшим количеством работающих на нем династий.

"Пожалуй, самая известная во всем районе династия — семья Воробьевых. 60 лет назад Иван Митрофанович Воробьев первым забил в землю колышки, с которых начался Кучукский сульфатный завод и поставил первый дом в степи, вокруг которого вырос рабочий поселок Степное Озеро. Теперь на предприятии работает уже четвертое поколение династии. А всего на заводе сейчас 1227 сотрудников, большинство — представители династий", – рассказал глава региона в телеграм-канале.

Также отметил, что на торжественном собрании по поводу получения рекорда присутствовали представители 40 династий.

Предприятие "Кучуксульфат" расположено на месторождении минеральных солей озера Кучукское. Это единственное место в России, где производят природный сульфат натрия, который используется в производстве синтетических моющих средств, в химической, целлюлозно-бумажной и стекольной промышленности.