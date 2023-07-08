Алтайский завод попал в книгу рекордов России
Это первый в стране завод с наибольшим количеством работающих на нем династий
08 июля 2023, 11:00, ИА Амител
Алтайский завод "Кучуксульфат" из Благовещенского района попал в Книгу рекордов России, сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, официально зафиксировали, что это первый в стране завод с наибольшим количеством работающих на нем династий.
"Пожалуй, самая известная во всем районе династия — семья Воробьевых. 60 лет назад Иван Митрофанович Воробьев первым забил в землю колышки, с которых начался Кучукский сульфатный завод и поставил первый дом в степи, вокруг которого вырос рабочий поселок Степное Озеро. Теперь на предприятии работает уже четвертое поколение династии. А всего на заводе сейчас 1227 сотрудников, большинство — представители династий", – рассказал глава региона в телеграм-канале.
Также отметил, что на торжественном собрании по поводу получения рекорда присутствовали представители 40 династий.
Предприятие "Кучуксульфат" расположено на месторождении минеральных солей озера Кучукское. Это единственное место в России, где производят природный сульфат натрия, который используется в производстве синтетических моющих средств, в химической, целлюлозно-бумажной и стекольной промышленности.
11:55:14 08-07-2023
Кому принадлежит завод?
08:29:19 09-07-2023
Гость (11:55:14 08-07-2023) Кому принадлежит завод?в данный момент государство его однако у частника поменяв так же охранное предприятие с местного на башкирское и в данный момент выставляется на торги и что с ним будет не известно, склады пустые отгрузки нет зарплаты урезали
14:10:31 08-07-2023
Сомнительное достижение-то. Там просто работать больше особо негде...
16:38:05 08-07-2023
Когда узнаем выкупившего у гос-ва этот завод, узнаем и инициатора всего клоунства по передаче его из одних рук в другие путем "деприватизации". 90-е не ушли, а трансформировались в капитализьм.
23:13:49 08-07-2023
Этот сульфат применяют в моющих средствах, а вывозят его из страны аак сырьё за дёшево. Не?
23:52:39 10-07-2023
Санкции, даже если был бы и прежний хозяин, ситуация такой же была. Жизнь покажет, в одно только верю, что завод не закроют никогда. Сырьё и продукция нужна всегда при любом хозяние и при любой власти. Так шта жизнь продолжается, история вечна..