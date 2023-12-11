Такой день. Девочки, издевавшиеся над школьницей, и летальное ДТП с поездом на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 11 декабря

11 декабря 2023, 00:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

11 декабря в соцсетях появилось видео, на котором семиклассница поставила на колени пятиклассницу, потом ударила ее в затылок, повалила на снег, села сверху и нанесла около десяти ударов в лицо. Перед этим она пинала девочку и плевала ей в лицо.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, прокуратуре и полиции, которая направила в село Советское группу сотрудников отдела ПДН. Позднее в комитете по образованию администрации Советского района сообщили, что девочек, издевавшихся над ребенком, возьмут на учет.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании комиссии по ЧС поручил составить детальный реестр пострадавших от ноябрьского урагана домов, по которым ремонтные работы еще не завершены – с указанием всех мер, которые предпринимаются для обеспечения нормальной жизни людей.

Смертельная авария произошла в ночь на 11 декабря на 518-м километре перегона Осолодино – Среднесибирская. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. В результате двое погибли на месте, еще двое пострадали. Позднее еще один пострадавший скончался в больнице.