Такой день. Еще миллиард на бюджет Барнаула и день города

О главных событиях Алтайского края за 23 августа

23 августа 2024, 23:55, ИА Амител

Рассвет в море / Фото: unsplash.com

Валовый сбор зерна в Алтайском крае по итогам уборочной кампании в 2024 году составит 5,3-5,5 млн тонн, об этом на форуме "Зерно Сибири" сообщил вице-губернатор региона Александр Лукьянов. По прогнозам генерального директора аналитического центра "Прозерно" Владимира Петриченко, регион соберет урожай 5 млн 400 тысяч тонн.

Бюджет Барнаула вырос на 922 млн рублей. Поправки в главный финансовый документ города внесли на заседании городской думы в пятницу, 23 августа. Дополнительные деньги город получил и из своих доходов, и из краевого бюджета. А потратит их на переселение из ветхого жилья, капремонт, строительство и долги. Рассказываем подробности.

Основной темой праздничных мероприятий в субботу, 31 августа, посвященных 294-летию краевой столицы, станет семья, патриотическое воспитание и поддержка барнаульцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает мэрия. Стоит отметить, что об этом рассказывали и ранее, однако в обновленной информации не указан салют, который анонсировали ранее.

С начала 2024 года в Алтайском крае проложили порядка 200 километров газопроводов. В планах до 31 декабря сделать еще столько же. Так в регионе реализуется программа социальной догазификации, в рамках которой жители могут бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка. Губернатор Виктор Томенко в июле на встрече с зампредом правительства РФ Александром Новаком анонсировал, что в этом году техническую возможность подключения к газу в регионе создадут почти для 7700 домовладений. О том, как идет реализация программы в Алтайском крае и кто может в нее войти, — в материале amic.ru.