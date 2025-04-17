Такой день. Эвакуация гимназии и останки за строительным магазином

О главных событиях Алтайского края за 17 апреля

17 апреля 2025, 23:50, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мошенники вынудили 63-летнюю жительницу Барнаула перевести им 175 тыс. рублей.

Труп мужчины обнаружили на месте пожара на втором этаже пятиэтажки в Барнауле. Инцидент случился на улице Эмилии Алексеевой. Прибывшие спасатели эвакуировали десять человек, еще 40 вышли на свежий воздух самостоятельно.

На месте работали 26 человек личного состава и семь автоцистерн. Пройденная огнем площадь составила около 20 "квадратов".

В Рубцовске школьников, учителей и другой персонал эвакуировали из гимназии № 8. По словам очевидцев, в школу поступило сообщение о минировании.

В Барнауле на Павловском тракте за магазином "Альтерра" обнаружили скелетированные останки женщины.

"Толк" со ссылкой на источник пишет, что останки нашли во время уборки за территорией магазина 17 апреля. На место вызвали полицию.

В Бийске на улице Ленина, в районе дома № 240, автомобиль сбил несовершеннолетнего мальчика.

"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Gaia и двигаясь от пер. Мопровского по ул. Ленина в направлении пер. Коммунарского, допустил наезд на мальчика 2013 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали полицейские.