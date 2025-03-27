Такой день. Эвакуация "Огней" и мартовская сессия АКЗС

О главных событиях Алтайского края за 27 марта

27 марта 2025, 23:59, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

В Новоалтайске 55-летняя женщина перевела аферистам 435 тысяч рублей. Горожанке позвонил якобы ремонтник домофона. Он заявил о поломке устройства и необходимости изготовить новые ключи. Для этого он попросил назвать код из SMS, который женщина продиктовала.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководителя и учредителя нескольких IT-компаний Вадима Гладышева.

Утверждается, что Гладышева задержали еще в феврале по подозрению в мошенничестве. Бизнесмен является учредителем и руководителем ряда алтайских компаний: "Дибиэй", "ИТ Сфера", "Интеллекта", "Бин-Тек", "Дианэт", "Гринвош" и "ВИП". Фирмы не раз становились подрядчиками по исполнению государственных контрактов.

В Барнауле на улице Взлетной потушили пожар в квартире на 15-м этаже.

В жилище горели вещи в спальне на площади 2 кв. м. Хозяева покинули квартиру самостоятельно. Эвакуация соседей не потребовалась. В тушении участвовали 17 специалистов и пять единиц техники.

Из барнаульского ТРЦ "Огни" эвакуировали людей. Причиной стало воспламенение пищевого масла.

На кухне одного из заведений случился "выброс кипящего масла на плиту". Образовалось сильное задымление, из-за которого сработала пожарная сигнализация. Возгорание ликвидировали сотрудники общепита до приезда пожарных.

В Барнауле состоялась 39-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Она началась с награждения участников специальной военной операции, проявивших мужество и героизм при выполнении воинского долга.

После торжественной части депутаты приступили к рассмотрению основной повестки дня. За шесть с половиной часов работы сессии было рассмотрено 17 законопроектов и 7 проектов постановлений.