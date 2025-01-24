Такой день. Фейки об угрозах школам и водитель автобуса, выгнавший пассажиров

О главных событиях Алтайского края за 24 января

24 января 2025, 23:30, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

Троих жителей Тальменского района Алтайского края обвинили в похищении односельчанина с применением насилия.

По данным следствия, в одном из сел муниципалитета произошел конфликт между двумя жителями. Спустя время 21-летний молодой человек уговорил двух своих знакомых совершить похищение 27-летнего обидчика.

В вечернее время они подъехали к дому потерпевшего, обманом заставили выйти на улицу и затем насильно поместили мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес.

В Славгороде мужчина и женщина получили отравление угарным газом.

Трагедия произошла в одном из частных домов города. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. Женщина скончалась.

Причиной происшествия сотрудники МЧС назвали закрытую печную заслонку.

В социальных сетях начали распространяться фейковые сообщения об угрозах нападений на школы Барнаула. Авторы подобных публикаций утверждают, что планируют совершить теракты в учебных заведениях города.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что информация о подобных каналах уже передана в правоохранительные органы.

В Бийске в переулке Коммунарском произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

"В условиях сильного задымления работало два звена газодымозащитной службы, которые спасли мужчину и женщину", – рассказали в МЧС.

43-летний мужчина получил отравление продуктами горения и был передан бригаде скорой помощи.

В Барнауле водитель автобуса № 51 потребовал, чтобы все пассажиры, стоявшие в проходе, покинули салон, потому что несколько молодых людей отказались пройти дальше. Об этом рассказала участница сообщества "Инцидент Барнаул".

Читательница пожаловалась, что из-за непогоды автобусы ходят значительно реже.

"Я простояла час на остановке, после чего мне говорят, что мне нужно покинуть транспорт, а мы проехали четыре остановки", – негодует она.