В Бийске при пожаре в многоквартирном доме едва не погибли два человека

Один из спасенных получил отравление продуктами горения

24 января 2025, 22:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске в переулке Коммунарском произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"В условиях сильного задымления работало два звена газодымозащитной службы, которые спасли мужчину и женщину", – рассказали спасатели.

43-летний мужчина получил отравление продуктами горения и был передан бригаде скорой помощи.

Пожар ликвидировали на площади четыре "квадрата". Для тушения огня привлекли четыре единицы техники и 11 специалистов.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования – замыкание стиральной машины.