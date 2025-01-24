В соцсетях появились каналы с фейковыми угрозами нападений на школы Барнаула
Информация уже передана в правоохранительные органы, заверила Мизулина
24 января 2025, 17:15, ИА Амител
В социальных сетях начали распространяться фейковые сообщения об угрозах нападений на школы Барнаула. Как пишет "Катунь 24", авторы подобных публикаций утверждают, что планируют совершить теракты в учебных заведениях города.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что информация о подобных каналах уже передана в правоохранительные органы.
"Барнаул: инфо о каналах с угрозами направили в правоохранительные органы", – сказано в публикации.
Отмечается, что создание таких фейковых каналов и распространение одинаковых сообщений наблюдается по всей стране. Их цель – посеять панику среди жителей.
Однако стоит помнить, что поводов для беспокойства нет – все эти угрозы являются фейками.
17:23:14 24-01-2025
нападений на школы Барнаула --- ужас
17:28:35 24-01-2025
Телеграмм - зло !