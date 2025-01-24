На Алтае похитили мужчину и "унизили его честь и достоинство" в лесу

Двух из трех обвиняемых заключили под стражу

24 января 2025, 12:45, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Троих жителей Тальменского района Алтайского края обвиняют в похищении односельчанина с применением насилия, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в одном из сел муниципалитета произошел конфликт между двумя жителями. Спустя время 21-летний молодой человек уговорил двух своих знакомых совершить похищение 27-летнего обидчика.

В вечернее время они подъехали к дому потерпевшего, обманом заставили выйти на улицу и затем насильно поместили мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес. Там организатор похищения избил потерпевшего, а также совершил в отношении него "иные унижающие честь и достоинство действия".

Впоследствии злоумышленников задержали. По ходатайству следователя двух обвиняемых суд заключил под стражу, а водителю автомобиля предъявил подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств по этому делу.