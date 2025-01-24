На Алтае похитили мужчину и "унизили его честь и достоинство" в лесу
Двух из трех обвиняемых заключили под стражу
24 января 2025, 12:45, ИА Амител
Троих жителей Тальменского района Алтайского края обвиняют в похищении односельчанина с применением насилия, сообщили в региональном СК.
По данным следствия, в одном из сел муниципалитета произошел конфликт между двумя жителями. Спустя время 21-летний молодой человек уговорил двух своих знакомых совершить похищение 27-летнего обидчика.
В вечернее время они подъехали к дому потерпевшего, обманом заставили выйти на улицу и затем насильно поместили мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес. Там организатор похищения избил потерпевшего, а также совершил в отношении него "иные унижающие честь и достоинство действия".
Впоследствии злоумышленников задержали. По ходатайству следователя двух обвиняемых суд заключил под стражу, а водителю автомобиля предъявил подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств по этому делу.
13:03:15 24-01-2025
"иные унижающие честь и достоинство действия".
Какие? Никто в лесу этого не видел,поэтому "унижения" как-бы и не было.
13:27:24 24-01-2025
Гость (13:03:15 24-01-2025) "иные унижающие честь и достоинство действия".Какие? Ни... Если у унижающего достоинство оказалось втрое больше, чем у унижаемого, то как, зная это не чувствовать унижение до конца жизни?
14:29:42 24-01-2025
Гость (13:03:15 24-01-2025) "иные унижающие честь и достоинство действия".Какие? Ни... А если бы на его месте был ты? Весело?
14:34:40 24-01-2025
Что у вас сразу мысли в одном ключе. Мог к примеру плюнуть.
00:20:40 25-01-2025
Гость (14:34:40 24-01-2025) Что у вас сразу мысли в одном ключе. Мог к примеру плюнуть.... обычно мочатся на голову.., ну в кино так учат
15:00:15 24-01-2025
По факту похищение человека в составе ОПГ, все должны сесть независимо от того, что они сделали кроме этого. На это есть уголовная статья. Статья 126 УК РФ. В ней указано, что похищение человека наказывается лишением свободы на срок от четырёх до восьми лет. Туда им и дорога.
15:18:42 24-01-2025
Гость (15:00:15 24-01-2025) По факту похищение человека в составе ОПГ, все должны сесть ... Дорога может и туда, но действительно, есть люди, которые заслуживают их в лес увезти. Можно сказать, сами выпрашивают. К примеру как-то раз видел, как мотоциклист, нарушая ПДД, подрезал джип. Ему водитель сделал замечание, тот его обматерил и помчал дальше. Джип его догонял по парковкам торгового центра, тот ему фак показывал. Смазня зелёная взрослому мужику. Такого бы не мешало в лес.
17:48:11 24-01-2025
Гость (15:18:42 24-01-2025) Дорога может и туда, но действительно, есть люди, которые за... Да. Давай в лес вывозить всех. В описанной тобой ситуации идиота два - один малолетний сопляк, с чувством вседозволенности, второй истеричка яжнажыпе. РФ - правовое государство. Жизнь по понятиям отменили давно
15:20:45 24-01-2025
А на "зоне" эти три товарища еще запросто познакомятся с действиями "унижающими честь и достоинство" в качестве пассивной стороны.
17:23:53 24-01-2025
Вот почему не применяют статью об пропаганде ЛГБТ и гомосексуализма. Повесили бы этим троим на память. Пусть бы была...
17:23:54 24-01-2025
Вот почему не применяют статью об пропаганде ЛГБТ и гомосексуализма. Повесили бы этим троим на память. Пусть бы была...
20:06:36 24-01-2025
за базар надо отвечать, знаю таких в интернете смелые а на деле сыкливые или еще проще, сначала выеживаются а потом плачутся в полиции.