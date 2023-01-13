Такой день. Гибель девочки на вечеринке в Барнауле и ещё одна отправка алтайских мобилизованных в зону СВО

О главных событиях Алтайского края за 12 января

13 января 2023, 00:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

12 января состоялась очередная отправка мобилизованных в зону специальной военной операции из учебного центра в Омской области. В числе отправленных военнослужащих есть резервисты и из Алтайского края — один из них рассказал, что в течение трёх месяцев бойцы проходили активную подготовку.

Первый вечерний сеанс второй части "Аватара" в ТРЦ "Арена" собрал огромную очередь из желающих увидеть фильм. Билеты распродаются очень быстро и найти хорошее место на завтрашние показы уже сложно. Фотокорреспондент amic.ru побывала в зале ожидания и запечатлела, какой ажиотаж вызвал показ голливудского блокбастера.

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 15-летней девочки в одной из квартир в Барнауле. Как рассказывала мать подростка, накануне дочь попросилась переночевать у подруги, однако вечером они пошли к парню этой подруги и остались там — об этом женщина узнала уже после трагедии. Как оказалось, в квартире были и другие дети. Утром подростку стало плохо — она зашла в туалет и там умерла.

По её словам, вскрытие показало "отравление химическим веществом неизвестного характера". Следствие возбудило уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности".

Новый мэр Бийска Виктор Щигрев раскритиковал подготовку города к зиме, оценив её на "двойку". Самый молодой градоначальник в Алтайском крае признался, что понимает недовольных дорогами бийчан и сам находится на эмоциях.

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