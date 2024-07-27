Такой день. Град размером с горох в Барнауле и год Василия Шукшина

Главное за 27 июля

27 июля 2024, 23:45, ИА Амител

Закат / Источник фото: unsplash.com

27 июля в Сростках завершился фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Как сообщил Виктор Томенко, в Алтайском крае уже задумываются о планах отметить вековой юбилей писателя в 2029-м и объявить его годом Василия Шукшина на всероссийском уровне.

Жители Барнаула 27 июля ринулись спасаться от жары поближе к воде. В частности, много людей было в бассейне парка "Арлекино" и на пляже гребного канала. По прогнозам синоптиков, печь будет в регионе до 29-го числа.

Несмотря на жару, во второй половине дня 27 июля в Барнауле выпал град. Льдинки размером с горошину обрушились на район Горы.

В Барнауле водитель автобуса № 41 справил нужду прямо у двери, не отходя от транспорта. Писающего шофера заметили на конечной остановке на улице Солнечная Поляна. Мнения людей на этот счет разделились.

Стартовали съемки сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник". Главную роль сыграет Мария Лопатина, а сама Бутина значится в числе продюсеров.