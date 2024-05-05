Такой день. Грядущее похолодание и обряд возвращения Сталина

Главные новости в Алтайском крае 5 мая

05 мая 2024, 23:35, ИА Амител

Полная луна / Фото: pxhere.com

Жесткая авария произошла в Тальменском районе 5 мая. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

49-летний водитель автомобиля Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Hyundai Starex, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате столкновения водитель минивэна погиб до приезда врачей.

В ближайшее время в Алтайский край снова придет похолодание. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Грядущей ночью ожидается от +2 до +7 градусов, кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывистый до 17 м/с.

Днем температура поднимется до +10...+15 градусов, в восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер ослабеет до 4-9 м/с, местами порывистый до 14 м/с.



Коммунисты готовятся вызвать "дух Сталина" в "Ночь музеев" в Барнауле. Об этом рассказал председатель совета "Сталин-Центра", депутат Заксобрания Сергей Матасов.

Он добавил, что пока не может раскрывать всех вопросов.