Многодетная семья на Алтае лишилась дома из-за детской игры
К приезду пожарных здание полностью охватил огонь
05 мая 2024, 10:33, ИА Амител
Многодетная семья из села Стуково Алтайского края лишилась дома из-за детской шалости.
Причиной пожара, по предварительным данным, стала детская игра с огнем снаружи здания. Об этом сообщает пресс-служба управления Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
К моменту прибытия пожарных расчетов дом был полностью охвачен пламенем. Однако, к счастью, никто не пострадал, все люди успели покинуть здание. В тушении пожара участвовали восемь пожарных и четыре автоцистерны. В результате возгорание было ликвидировано на площади около 60 квадратных метров.
Младшему из членов семьи было всего четыре месяца.
12:49:16 05-05-2024
Это здание? 😳
13:28:20 06-05-2024
60 квадратов вместе с огородом?