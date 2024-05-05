Многодетная семья на Алтае лишилась дома из-за детской игры

К приезду пожарных здание полностью охватил огонь

05 мая 2024, 10:33, ИА Амител

Пожар в селе Стуково / Фото: МЧС Алтайского края

Многодетная семья из села Стуково Алтайского края лишилась дома из-за детской шалости.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала детская игра с огнем снаружи здания. Об этом сообщает пресс-служба управления Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

К моменту прибытия пожарных расчетов дом был полностью охвачен пламенем. Однако, к счастью, никто не пострадал, все люди успели покинуть здание. В тушении пожара участвовали восемь пожарных и четыре автоцистерны. В результате возгорание было ликвидировано на площади около 60 квадратных метров.

Младшему из членов семьи было всего четыре месяца.