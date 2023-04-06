Такой день. Грядущие холода и заседание по делу убийства бывшей жены в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 6 апреля

06 апреля 2023, 23:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Специалисты СКГ пояснили, когда в Барнауле может завершиться отопительный сезон. Обычно отопление в Барнауле отключают в конце апреля – начале мая. В 2022 году это произошло 4 мая.

7 апреля в Алтайском крае ещё сохранится тёплая погода, но уже поднимется ветер. Местами по югу его порывы будут достигать 15-21 метра в секунду. А в ночь на 8 апреля в регионе начнётся похолодание и в большей части районов пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега переходящего в снег. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Барнаулец Константин Падун, обвиняемый в страшном убийстве бывшей жены Елены из-за квартирного вопроса, останется в СИЗО как минимум до 21 сентября. Решение накануне, 5 апреля, принял Ленинский районный суд. Мужчина признал свою вину, однако всё же нанял себе новосибирского адвоката Гюльнару Нахабину. Также Падун настаивает на вызове в суд в качестве свидетелей своих несовершеннолетних детей. Против этого возражает прокурор и родной брат погибшей, который сейчас оформляет опеку над детьми. Подробности первого заседания по громкому уголовному делу, взбудоражившему Барнаул на январских праздниках, – в материале amic.ru.

В России продолжаются споры насчёт возможного перехода спортивных федераций из Европы в Азию. Больше всего дискуссий вызвала возможная смена прописки со стороны футбола. Сборную уже позвали на турнир, который может стать пробным шагом в направлении АФК (Азиатской конфедерации футбола). В конце февраля 2023 года Федерация шахмат России стала первой российской спортивной федерацией, которая объявила о переходе из европейской ассоциации в азиатскую. Окончательно он состоится к 1 мая. Не исключено, что примеру шахмат чуть позже последуют другие виды спорта. В Международный день спорта, который отмечают 6 апреля, amic.ru вспомнил о том, как идёт интеграция российских спортсменов в соревновательный процесс на другом континенте и что думают об этом власти.