Обливал ледяной водой. Что говорили свидетели на суде против Падуна, задушившего жену

Обвиняемый признаёт вину, но пытается найти смягчающие обстоятельства

06 апреля 2023, 07:15, Артем Кузнецов

Скриншот видео СУ СКР по Алтайскому краю

Барнаулец Константин Падун, обвиняемый в страшном убийстве бывшей жены Елены из-за квартирного вопроса, останется в СИЗО как минимум до 21 сентября. Решение накануне, 5 апреля, принял Ленинский районный суд. Мужчина признал свою вину, однако всё же нанял себе новосибирского адвоката Гюльнару Нахабину. Также Падун настаивает на вызове в суд в качестве свидетелей своих несовершеннолетних детей. Против этого возражает прокурор и родной брат погибшей, который сейчас оформляет опеку над детьми. Подробности первого заседания по громкому уголовному делу, взбудоражившему Барнаул на январских праздниках, – в материале amic.ru.

Что произошло в семье Падун

В ночь с 4 на 5 января между бывшими супругами произошла очередная ссора. Разъярённый мужчина задушил бывшую жену. При этом в соседних комнатах спали дети. Чтобы скрыть преступление, Константин положил тело убитой в мешок и вынес его на крышу дома. Здесь он засыпал труп снегом. Утром коллеги потеряли Елену и стали пытаться с ней связаться. Чтобы отвести от себя подозрение, Падун с телефона бывшей супруги написал коллеге от имени Елены, что задерживается и будет на работе позже. Затем он выключил мобильный и спрятал его, личные вещи жены и паспорт выбросил в мусорный бак.

После того как Елену начали искать, Константин несколько дней убеждал правоохранителей, что бывшая супруга вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней уходить из дома, оставив детей. Однако все факты, собранные полицией, говорили об обратном: женщина была хорошей матерью, которая обеспечивала свою семью и никогда не бросала детей. Под тяжестью доказательств бывший супруг всё же признался в содеянном.

Издевался и снимал на телефон

Спустя три месяца после преступления, 5 апреля, в Ленинском районном суде прошло первое заседание по делу Константина Падуна. Процесс шёл около четырёх часов, за это время суд выслушал нескольких свидетелей, в основном коллег Елены, а также её подруг. Многие из них с трудом сдерживали слёзы. Пришли на процесс и несколько друзей обвиняемого.

Официально потерпевшим по делу проходит родной брат Елены, Александр. После трагедии он переехал из родного села в Барнаул и взял заботу о детях пары на себя. Других близких родственников у экс-супругов не осталось.

Все выступавшие свидетели исключительно положительно характеризовали погибшую: заботливая мать, она единственная работала в семье, обеспечивая тем самым и детей, и мужа. А вот Константин, по словам подруг Елены, часто оскорблял жену, давил на неё морально и даже распускал руки. Жить с ним было очень тяжело. Его описывали как скрытного, неразговорчивого человека, склонного к агрессии, со скверным характером и пристрастием к азартным играм.

Свидетели рассказывали, что он мог разбудить женщину среди ночи, положив на неё сверху подушку или мешок со стройматериалами, а также облить лицо ледяной водой. Все свои выходки мужчина снимал на камеру, а затем демонстрировал своей жертве. Несколько раз Елена Падун фиксировала побои и обращалась в полицию за помощью.

Заступившийся бойфренд

В своих показаниях Константин Падун делал упор на то, что заботился о детях преимущественно он, а не супруга. Например, водил их в детсад, покупал продукты, готовил и т.д. Свидетели указывали, что делал он это только потому, что всё время сидел дома и не работал, тогда как у его жены был сменный график два через два и возвращалась она домой поздно.

В августе 2022 года супруги развелись, но продолжали жить совместно, хотя Елена и настаивала на том, чтобы Константин подобрал себе жильё. На фоне этого между ними постоянно происходили конфликты, в ходе которых обвиняемый продолжал оскорблять Елену и применять в отношении неё физическую силу.

Одна такая история закончилась уголовным делом. Елена после очередного скандала со стороны мужа и физического насилия попросила вступиться за неё своего молодого человека. Последний приехал поговорить с Константином, в итоге словесная перепалка переросла в драку. Падун получил перелом носа, а его оппонент – год условно по статье УК.

"Не последняя сволочь, чтобы выкинуть на улицу"

Многие свидетели в своих показаниях со ссылкой на слова Елены рассказывали, что супруг страдал зависимостью от компьютерных игр, и проигрывал порой крупные суммы, в частности в онлайн-покер. В том числе деньги, которые Елена брала в кредит на ремонт квартиры. По словам свидетелей, это несколько сотен тысяч рублей.

Изначально квартира, в которой проживали бывшие супруги, принадлежала Константину, позже он написал дарственную, по которой недвижимость перешла жене и детям. Взамен Елена обещала помочь ему материально с поиском другой жилплощади и взять первоначальный кредит на неё, а также выплатить стоимость доли мужа.

Буквально за неделю до трагедии Елена продала пустующую квартиру своей матери на Гущина (сюда Константин переезжать отказывался) и получила деньги. Из общей суммы она собиралась выделить денежную долю Константину в размере 1/4 от стоимости жилья, а также взять ему в ипотеку квартиру на Балтийской. Бывший муж предварительно был согласен на такой вариант.

"Я не последняя сволочь, чтобы выкидывать его на улицу", – передала слова Елены её близкая подруга.

Причём ипотеку экс-супруг платил бы в счёт алиментов, которые были назначены ранее при разводе.

Против СИЗО нет возражений

В конце заседания обвиняемый пожаловался на гипертонию и то, что в СИЗО ему якобы не оказывают должной медицинской помощи. Когда судья прямо спросила, позволяет ли ему нынешнее состояние оставаться в изоляторе и дальше, Падун ответил утвердительно. В итоге меру пресечении продлили ещё на 3,5 месяца. В следующий раз суд продолжит рассматривать это дело 19 апреля. Ожидается, что на допрос будут вызваны другие свидетели – со стороны обвинения.

Максимальное наказание за убийство, которое суд может назначить Константину Падуну, составляет 15 лет.