Обливал ледяной водой. Что говорили свидетели на суде против Падуна, задушившего жену
Обвиняемый признаёт вину, но пытается найти смягчающие обстоятельства
06 апреля 2023, 07:15, Артем Кузнецов
Барнаулец Константин Падун, обвиняемый в страшном убийстве бывшей жены Елены из-за квартирного вопроса, останется в СИЗО как минимум до 21 сентября. Решение накануне, 5 апреля, принял Ленинский районный суд. Мужчина признал свою вину, однако всё же нанял себе новосибирского адвоката Гюльнару Нахабину. Также Падун настаивает на вызове в суд в качестве свидетелей своих несовершеннолетних детей. Против этого возражает прокурор и родной брат погибшей, который сейчас оформляет опеку над детьми. Подробности первого заседания по громкому уголовному делу, взбудоражившему Барнаул на январских праздниках, – в материале amic.ru.
Что произошло в семье Падун
В ночь с 4 на 5 января между бывшими супругами произошла очередная ссора. Разъярённый мужчина задушил бывшую жену. При этом в соседних комнатах спали дети. Чтобы скрыть преступление, Константин положил тело убитой в мешок и вынес его на крышу дома. Здесь он засыпал труп снегом. Утром коллеги потеряли Елену и стали пытаться с ней связаться. Чтобы отвести от себя подозрение, Падун с телефона бывшей супруги написал коллеге от имени Елены, что задерживается и будет на работе позже. Затем он выключил мобильный и спрятал его, личные вещи жены и паспорт выбросил в мусорный бак.
После того как Елену начали искать, Константин несколько дней убеждал правоохранителей, что бывшая супруга вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней уходить из дома, оставив детей. Однако все факты, собранные полицией, говорили об обратном: женщина была хорошей матерью, которая обеспечивала свою семью и никогда не бросала детей. Под тяжестью доказательств бывший супруг всё же признался в содеянном.
Издевался и снимал на телефон
Спустя три месяца после преступления, 5 апреля, в Ленинском районном суде прошло первое заседание по делу Константина Падуна. Процесс шёл около четырёх часов, за это время суд выслушал нескольких свидетелей, в основном коллег Елены, а также её подруг. Многие из них с трудом сдерживали слёзы. Пришли на процесс и несколько друзей обвиняемого.
Официально потерпевшим по делу проходит родной брат Елены, Александр. После трагедии он переехал из родного села в Барнаул и взял заботу о детях пары на себя. Других близких родственников у экс-супругов не осталось.
Все выступавшие свидетели исключительно положительно характеризовали погибшую: заботливая мать, она единственная работала в семье, обеспечивая тем самым и детей, и мужа. А вот Константин, по словам подруг Елены, часто оскорблял жену, давил на неё морально и даже распускал руки. Жить с ним было очень тяжело. Его описывали как скрытного, неразговорчивого человека, склонного к агрессии, со скверным характером и пристрастием к азартным играм.
Свидетели рассказывали, что он мог разбудить женщину среди ночи, положив на неё сверху подушку или мешок со стройматериалами, а также облить лицо ледяной водой. Все свои выходки мужчина снимал на камеру, а затем демонстрировал своей жертве. Несколько раз Елена Падун фиксировала побои и обращалась в полицию за помощью.
Заступившийся бойфренд
В своих показаниях Константин Падун делал упор на то, что заботился о детях преимущественно он, а не супруга. Например, водил их в детсад, покупал продукты, готовил и т.д. Свидетели указывали, что делал он это только потому, что всё время сидел дома и не работал, тогда как у его жены был сменный график два через два и возвращалась она домой поздно.
В августе 2022 года супруги развелись, но продолжали жить совместно, хотя Елена и настаивала на том, чтобы Константин подобрал себе жильё. На фоне этого между ними постоянно происходили конфликты, в ходе которых обвиняемый продолжал оскорблять Елену и применять в отношении неё физическую силу.
Одна такая история закончилась уголовным делом. Елена после очередного скандала со стороны мужа и физического насилия попросила вступиться за неё своего молодого человека. Последний приехал поговорить с Константином, в итоге словесная перепалка переросла в драку. Падун получил перелом носа, а его оппонент – год условно по статье УК.
"Не последняя сволочь, чтобы выкинуть на улицу"
Многие свидетели в своих показаниях со ссылкой на слова Елены рассказывали, что супруг страдал зависимостью от компьютерных игр, и проигрывал порой крупные суммы, в частности в онлайн-покер. В том числе деньги, которые Елена брала в кредит на ремонт квартиры. По словам свидетелей, это несколько сотен тысяч рублей.
Изначально квартира, в которой проживали бывшие супруги, принадлежала Константину, позже он написал дарственную, по которой недвижимость перешла жене и детям. Взамен Елена обещала помочь ему материально с поиском другой жилплощади и взять первоначальный кредит на неё, а также выплатить стоимость доли мужа.
Буквально за неделю до трагедии Елена продала пустующую квартиру своей матери на Гущина (сюда Константин переезжать отказывался) и получила деньги. Из общей суммы она собиралась выделить денежную долю Константину в размере 1/4 от стоимости жилья, а также взять ему в ипотеку квартиру на Балтийской. Бывший муж предварительно был согласен на такой вариант.
"Я не последняя сволочь, чтобы выкидывать его на улицу", – передала слова Елены её близкая подруга.
Причём ипотеку экс-супруг платил бы в счёт алиментов, которые были назначены ранее при разводе.
Против СИЗО нет возражений
В конце заседания обвиняемый пожаловался на гипертонию и то, что в СИЗО ему якобы не оказывают должной медицинской помощи. Когда судья прямо спросила, позволяет ли ему нынешнее состояние оставаться в изоляторе и дальше, Падун ответил утвердительно. В итоге меру пресечении продлили ещё на 3,5 месяца. В следующий раз суд продолжит рассматривать это дело 19 апреля. Ожидается, что на допрос будут вызваны другие свидетели – со стороны обвинения.
Максимальное наказание за убийство, которое суд может назначить Константину Падуну, составляет 15 лет.
09:06:57 06-04-2023
Очередная трагедия при попустительстве власти и общественности. И заявление в полицию, и попросила заступника(так того вообще осудили). Как так ? Все с ног на голову. Действительно - ничего не можем сделать пока вас не убьют. Цирк. С конями.
10:18:34 06-04-2023
Гость (09:06:57 06-04-2023)Очередная трагедия при попустительстве власти и общественнос... А что должна сделать милиция? Жить с ними в одной квартире и охранять? Или лекции читать о плохом поведении? Судьба такая, что ж поделать?
11:31:12 06-04-2023
Гость (10:18:34 06-04-2023) А что должна сделать милиция? Жить с ними в одной квартире и... Это все варианты? Как то маловато. Когда надо ,то из штанов вытряхивают. А тут не интересно было. Результат такой . Называется судьбой . Пассивность в сложных вопросах это плохо. Авось само пройдет. Стерпится -слюбится.
09:48:39 06-04-2023
позже он написал дарственную, по которой недвижимость перешла жене и детям. -Зачем??
10:14:46 06-04-2023
Гость (09:48:39 06-04-2023)позже он написал дарственную, по которой недвижимость перешл... А мне непонятно "позже написал дарственную, по которой недвижимость перешла жене и детям" какую тогда 1/4 она хотела ему отдать?
10:38:15 06-04-2023
Гость (10:14:46 06-04-2023)Гость (09:48:39 06-04-2023)позже он написал дарственную, по ... Квартира на четырех собственников - муж,жена и дети - в равных долях. Он отписывает квартиру жене, а она ему возвращает четвертую часть . Все верно.
10:50:47 06-04-2023
Гость (10:38:15 06-04-2023)Гость (10:14:46 06-04-2023)Гость (09:48:39 06-04-2023)позже ... Просто у меня иная информация есть. У нее и у него по 1/50, и у двоих детей по 1/25, здесь никак не получается у него 1/4
11:14:48 06-04-2023
Гость (10:50:47 06-04-2023)Гость (10:38:15 06-04-2023)Гость (10:14:46 06-04-2023)Гость ... откуда столько собственников взялось?
13:55:20 06-04-2023
Гость (11:14:48 06-04-2023) откуда столько собственников взялось?... Собственников четверо он, она и двое детей. У сын 1/25 часть квартиры, у дочери 1/25 часть квартиры, у него 23/50 часть квартиры и у нее 23/50 (прошу прощения в комментарии выше ошиблась немного) часть квартиры. Далее посчитайте у нее с детьми 27/50 частей квартиры, у него 23/50 частей квартиры. О какой 1/4 речь???
10:35:11 06-04-2023
Очередная перевернутая с ног на голову история. Никто убийство не оправдывает, но суд заслушивает только подруг убитой, которые плохо о ней не скажут. А суть немного иная: квартира, где они жили, куплена на деньги мужика. Мужик, возможно, не самый зарабатывающий человек, а убитая - продавец в Европе, насмотрелась на богатую публику, и решила устроить свою жизнь с более богатым. Развелась, но жила под одной крышей с бывшим, одновременно ведя романы с другими. Потом натравливала до мордобоя. Мужик детьми занимался, и этому есть свидетельства, но извратили так, что мол а че ему делать, он мало работал или не работал, а она бедолага прям упахивалась за прилавком. Плюс частые посиделки с якобы подругами. Короче, довела мужика до греха. Повторяю, он виновен в убийстве. Но и она не ангел, нужно это учитывать.
11:28:07 06-04-2023
Гость (10:35:11 06-04-2023) Очередная перевернутая с ног на голову история. Никто убийст... не нужно ничего учитывать. и какой бы не была погибшая, НИКТО не имеет право лишать ее жизни, кроме приговора суда, если бы такой был.
10:57:52 06-04-2023
"Многие свидетели в своих показаниях со ссылкой на слова Елены рассказывали, что супруг страдал зависимостью от компьютерных игр, и проигрывал порой крупные суммы, в частности в онлайн-покер. В том числе деньги, которые Елена брала в кредит на ремонт квартиры. По словам свидетелей, это несколько сотен тысяч рублей"""" А несколько сотен тысяч рублей - это сколько???? 100-200 тыс. в наше время это небольшие деньги, а проигрывал КРУПНЫЕ суммы; ГДЕ он их брал??? Да и очень многие увлекаются онлайн-играми, ставками, это вовсе не означает, что они конченые и зависимые игроманы. Как-то уж больно нездоровый интерес и резонанс....и брат уже в Барнаул перебрался...Что-то, когда в Косихе свекровь топором убила невестку, потом сожги ее и то, что осталось - выкинули в воду - не припомню такого громкого резонанса, чтобы кричали с каждого угла СТРАШНОЕ убийство, хотя там куда пострашнее ситуация. Да и в городе весьма нередко происходят подобные случаи, просто там, видимо нет хорошей квартиры миллионов эдак за 8.
12:22:16 06-04-2023
и братик быстренько объявился и в барнаул перебрался и опеку оформил и в 4-х комнатной теперь жить будет, естественно ему не интересно защищать зятя и встречаться с ним, какой молодец,а когда сестру обижали где он был
12:38:36 06-04-2023
Вы знаете,прочитала все это,и мне вообще не понятно-зачем самодостаточная женщина живет с мужчиной,после развода,который над ней издевается,имея при этом квартиру,которая ей досталась от матери? Ну сделал он дарственную ей и детям-пусть живет там один до совершенолетия детей,сама бы спокойно жила с детьми в другой квартире.Вообще не понятно-работала и содержала его.Тем более если пишут у нее был молодой человек,для чего психа то провоцировала? Всегда детей жалко в таких ситуациях.
12:46:33 06-04-2023
вы, входящие у ЕГО положение, расскажите-ка, что мне делать? Живу с подобным неработающим человеком, считающим возможным избить за фото из спортзала (в широких трико!!) в соцсети. Причем так же, начать пинать ночью спящую. Двое детей. Квартира моя, куплена не в браке. Плачу за все я. Обязанность бывшего мужа (кстати, мы тоже в разводе. Из-за побоев) только забрать младшего из школы. Не пьет. Уходить не хочет. Полиции пофиг - поговорил с ним участковый и все. "Ухажеров" у меня нет, родители пожилые. Ну и что надо сделать? Ждать пока убьет на глазах уже презирающих его детей? Все разговоры о его переезде заканчиваются побоями. Стараюсь вообще общаться с ним поменьше. Тупик? Тупик.
13:19:22 06-04-2023
Гость (12:46:33 06-04-2023) вы, входящие у ЕГО положение, расскажите-ка, что мне делать?... Надо вам это дело прекращать. Хватает примеров. Соберитесь. Примите решение.
13:28:09 06-04-2023
Гость (12:46:33 06-04-2023) вы, входящие у ЕГО положение, расскажите-ка, что мне делать?... нет тут тупика,сама терпишь,так тебе и надо,мало значит, пусть еще добавит,а ты дальше волочи жалкое существование и жалей себя молчком.кто хочет ищет возможности,кто не хочет ищет причины.
13:34:19 06-04-2023
Гость (12:46:33 06-04-2023) вы, входящие у ЕГО положение, расскажите-ка, что мне делать?... Квартира ваша? или совместная?
13:37:04 06-04-2023
Гость (12:46:33 06-04-2023) вы, входящие у ЕГО положение, расскажите-ка, что мне делать?... Выписываете его из квартиры, если он прописан там. Вызываете полицию и говорите : "Посторонний человек вломился в мою квартиру и не уходит". Его под белы рученьки выводят. На следующий день повторяете процедуру , если вернулся. Через пару -тройку раз он выводы сделает
14:21:24 06-04-2023
Гость (12:46:33 06-04-2023) вы, входящие у ЕГО положение, расскажите-ка, что мне делать?... выписывайте его из квартиры. это первое. второе, как верно подсказали уже, заявление в полицию. третье: если есть возможность, продавайте квартиру и меняйте место жительства! такие уроды злопамятны и вдвойне опасны! не поддавайтесь на сопли и слюни типа "я изменюсь, люблю, покончу с собой итд", еще ни один не изменился! рано или поздно произойдет трагедия. у нас есть кризисный центр для женщин на Потоке, пообщайтесь там с психологами, а на случай вообще опасной ситуации, у них можно пожить бесплатно! бегите от него!!
14:38:59 06-04-2023
Гость (14:21:24 06-04-2023) выписывайте его из квартиры. это первое. второе, как верно п... квартира моя, он в ней даже не прописан. Куплена вне брака. Полицию уже вызывала однажды. Приехали и уехали. Не могу даже разговор начать о его уходе, так как знаю, что все закончится побоями (было уже не раз). Говорит, что ему терять нечего. Уехать, поменять город не могу - имею достаточно прибыльный бизнес здесь. Квартиру продать тоже сложно - ипотека (плачу сама), и там доли детей. Дети учатся в хорошей школе. Молюсь, чтобы его призвали Родину защищать, так не берут. Хотя, с его активной позицией, там ему самое место. Про кризисный центр хорошая мысль. Позвоню
14:44:45 06-04-2023
Гость (14:38:59 06-04-2023) квартира моя, он в ней даже не прописан. Куплена вне брака. ... Побои снимали?
14:47:37 06-04-2023
Гость (14:38:59 06-04-2023) квартира моя, он в ней даже не прописан. Куплена вне брака. ... еще вариант. Снимаете квартиру. Тихонько сьезжаете на время с детьми, предварительно сменив замки в своей квартире. Войти не сможет, вас нет . Потрется-потрется и уйдет. Начнет ломать дверь- вызывайте полицию , мол ГРАБЯТ. Ну и извините, что я о личном, но мне интересно. А как вы живете в одной квартире с чужим человеком? Где он спит? Чем питается? Если не хотите , не отвечайте. Пойму
14:45:09 06-04-2023
Гость (12:46:33 06-04-2023) вы, входящие у ЕГО положение, расскажите-ка, что мне делать?... ну какой же это тупик. Тыща и один вариант - нанять избить, сьехать подальше и квартиру продать, записаться на курсы карате и через 2-3 недельки потренироваться на нем, записаться на курсы ножевого боя и слегка порезать и так далее
15:06:29 06-04-2023
Гость (14:45:09 06-04-2023) ну какой же это тупик. Тыща и один вариант - нанять избить, ... ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ. можно перестараться ненароком и саму посадят
15:01:58 06-04-2023
Гость (12:46:33 06-04-2023) вы, входящие у ЕГО положение, расскажите-ка, что мне делать?... если он у вас не прописан, то поменять замки и выселить с полицией
15:07:12 06-04-2023
Гость (15:01:58 06-04-2023) если он у вас не прописан, то поменять замки и выселить с по... подавайте в суд на выселение. потом к приставам. уйдет, как миленький
14:50:56 06-04-2023
Вообще это случай классический - убийство. Если выяснится что он был на крыше до убийства то это заранее запланированное убийство. В таких вот случаях например в США он бы оказался на электрическом стуле, в Европе дали бы пожизненное. У нас может потянуть лет на 20 тюрьмы. Отягчающее обстоятельство - он убивал при малолетних детях. Проснись они - мог убить и их