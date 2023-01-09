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В Барнауле нашли мёртвой женщину, пропавшую 5 января

О гибели горожанки «ходит много версий», но какие-либо подробности не разглашаются

09 января 2023, 08:30, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле нашли мёртвой женщину, которая пропала во время новогодних выходных, сообщает «Инцидент Барнаул».

Отмечалось, что утром 5 января горожанка ушла из дома на улице Юрина на работу в ТЦ «Европа». Однако до работы не дошла и домой не вернулась. Спустя три дня стало известно, что она погибла.

«Найдена, погибла! Подробности не разглашаются. Ходит много версий, мы попробуем выяснить обстоятельства её смерти», — рассказали в сообществе, не уточнив, о каких именно версиях идёт речь.

2 января в Республике Алтай четверо мужчин уехали на снегоходах и не вернулись. 9-го числа их будут искать с вертолёта.

Комментарии 7

  • Задержан бывший муж.
    09 января, Гость   Ответить
  • Очень переживаем за неё.Всё страшно!Почему погибла,пожалуйста, сообщите,когда будет можно
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, теперь то чего переживать?
    09 января, Гость   Ответить
  • А с пропавшими несколько лет назад абитуриентами что известно? Нашли кого-нибудь?
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, Подозреваемый был задержан. При следственном эксперементе покончил жизнь самоубийством, выбросился в окно.
    09 января, Гость   Ответить
  • Пишут, что нашли задушенной на крыше дома, муж показал, где спрятал тело...
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, это которые в 2000 пропадали?
    09 января, Гость   Ответить
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