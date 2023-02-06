Такой день. Индексация соцвыплат и новый замглавы администрации Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 6 февраля

06 февраля 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил проиндексировать ряд социальных выплат до уровня 11,9%. Ранее, при подготовке бюджета на 2023 год, краевые власти предусмотрели индексацию отдельных социальных выплат на 5,5%, однако с 1 февраля правительство России решило проиндексировать ряд выплат на 11,9%.

Алтайский край оказался на 69-м месте из 89 в рейтинге регионов по банковским вкладам населения за 2022 год. Объём вкладов на душу населения – 112,2 тысячи рублей. Соседняя Республика Алтай – на 78-м месте, здесь в среднем на каждого жителя приходится 59 тыс. рублей на счетах в банках.

С самого начала спецоперации в Донбасс и на ближайшие к нему территории ездят волонтёры из Барнаула. Они бывали там в разные периоды СВО, переживали обстрелы из "Хаймарсов", видели разрушенные здания и помогали обычным людям, пострадавшим от конфликта. Amic.ru пообщался с добровольцами и выяснил, что заставило их отправиться в места, вблизи которых идут боевые действия.

Барнаульский кинотеатр "Формула" в ТРЦ "Праздничный" поменял собственника. Бизнесмен Дмитрий Безруков продал его одному из арендаторов "Праздничного", собственнику детского центра WOW MOM. Об этом amic.ru рассказала менеджер по букингу и рекламе кинотеатра "Формула" Дарья Мысак.

В Барнауле на должность заместителя главы администрации по городскому хозяйству назначили Сергея Татьянина. До назначения в течение шести лет, с 2017 года, он руководил администрацией Индустриального района города.