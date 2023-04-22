Такой день. Изменения в бюджете Барнаула и поправки к закону о бродячих собаках

О главных событиях Алтайского края за 21 апреля

22 апреля 2023, 00:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 21 апреля проголосовали против внесения изменений в бюджет города. Речь шла о выделении средств на исполнение судебных решений. Сейчас долг города по исполнительным листам превышает 9,1 млрд рублей, а это около 70% всей расходной части бюджета. Председатель БГД Галина Буевич назвала данный вопрос очень сложным для принятия.

Парламент Алтайского края предложил Госдуме поправки в закон о гуманном обращении с животными, которые разрешат убивать агрессивных бродячих собак.

Документ зарегистрирован 20 апреля и направлен председателю Госдумы, в этот же день Вячеслав Володин направил инициативу на рассмотрение в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Депутаты Барнаульской гордумы решили обратиться в АКЗС, чтобы расширить действие регионального закона "О бесплатном предоставлении земельных участков". В него хотят добавить новые виды документов, которые помогли бы людям оформить в собственность землю под самовольными постройками. Сделать это будет можно до марта 2031 года. Решение приняли большинством голосов на заседании БГД 21 апреля.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днём местного самоуправления. Говоря о работе в муниципалитетах, Томенко рассказал, что в Рубцовске, в частности, идёт капремонт гимназии № 8, в которой учится 1360 человек. По всему краю открылись амбулатории, в том числе в Родинском, Романовском и Тальменском районах. В Алейском районе лишь в 2022 году реализовали сразу 20 проектов.

21 апреля в Барнауле прошло торжественное собрание, посвящённое Дню местного самоуправления. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в рамках мероприятия губернатор Алтайского края вручил награды работникам органов местной власти – медаль "За заслуги в труде" получил мэр Барнаула Вячеслав Франк.