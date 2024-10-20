Такой день. Изменения в парке им. Ленина и зимовка для карпов из "Изумрудного"

Главные новости в Алтайском крае 20 октября

20 октября 2024, 23:30, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/496459

Барнаул постепенно преображается. Одним из ярких примеров этого стала масштабная реконструкция парка имени Ленина. Первый этап благоустройства завершается, и горожане уже могут оценить результаты этой масштабной работы.

Парк теперь украшают более 7000 кв. м комфортной тротуарной плитки. Также на территории установили современное освещение и высадили новые деревья.

Работы следующего этапа благоустройства парка еще не определены.

Логистический центр для хранения щебня и песка планируют построить в прибрежной зоне Барнаула по адресу улица Понтонный мост, 90е, по заказу компании ООО "Грузовой терминал Обь". Проект разработала мастерская Владимира Золотова. Объект можно будет увидеть, проезжая по Старому мосту через Обь. Правда, если он не будет спрятан за горами песка и щебня. Проект рассмотрели 17 октября на заседании градсовета.

Владислав Вакаев, руководитель парка "Изумрудный" в Барнауле, поделился информацией о дальнейшей судьбе рыб, обитающих в пруду.

По его словам, после того как из водоема будет откачана вода, все рыбы будут выловлены.

В своем Telegram-канале Вакаев сообщил, что на данный момент из пруда уже откачано почти все. Осталось лишь небольшое углубление глубиной около 30 см.