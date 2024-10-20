Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем отца

Он заявил, что без мужчины в семье невозможны уверенность и гармония

20 октября 2024, 13:45, ИА Амител

Отец / Фото: pxhere.com/ru/photo/707807

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем отца. Его слова передает пресс-служба мэрии.

"Надежность, уверенность и гармония в семье невозможны без участия мужчины. Именно отец помогает сформировать в ребенке такие качества, как честь и патриотизм. Он дарит детям чувство защищенности, учит ответственности и самостоятельности, помогает преодолевать трудности", – сказал градоначальник.

Он отметил, что сейчас многие отцы участвуют в СВО. Франк выразил признательность папам за воспитание детей и общественную деятельность. Отдельную благодарность он выразил многодетным отцам.

Глава города пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.