Такой день. Коммунальная авария в центре Барнаула и спасение собаки из колодца

Главные новости в Алтайском крае 7 марта

07 марта 2024, 23:50, ИА Амител

Снег в ночном небе / Фото: pxhere.com

Серьезная коммунальная авария оставила без воды дома в центре Барнаула.

Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Крупской, 107, 107а, 108, 120, 122, 139, 141, 143, 145, 145а; ул. Димитрова, 130; ул. Папанинцев, 116а, 122, 126, 128, 130, 134, 166, 180а, 185-195а, 174а, 174б, 190-194ч, 194, 203, 205; ул. Челюскинцев, 80, 80в, 80в/1, 82-84в, пер. Ядринцева, 115, 117.

Завершить ремонт планируют к 12 часам дня 8 марта.

В Алтайском крае пожарные спасли собаку, которая провалилась в водопроводный колодец в строящемся микрорайоне в Шипуновском районе.

В службу спасения обратился хозяин ротвейлера. Прибывшие пожарные решили доставать животное из двухметровой ямы при помощи пожарных рукавов – веревки в этом случае могли ему навредить. В итоге пока хозяин успокаивал испуганного пса, спасатели вытащили его из западни.

В Бийске на торги выставили недостроенную часть многоквартирного дома. В 2016 году девелопер сдал три подъезда из девяти, и на этом работы прекратились. Позже застройщика признали банкротом. Осенью 2023 года мэрия уже пыталось найти подрядчика, который бы выкупил каркас здания и завершил его, однако желающих не нашлось.