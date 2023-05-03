Такой день. Крупнейший турнир по шахматам на Алтае и новые правила выгула животных

О главных событиях Алтайского края за 3 мая

03 мая 2023, 23:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подрядчик приступил к благоустройству сквера на улице Приречной. Сейчас там сносят сухостойные и аварийные деревья. Дендроплан для этой работы был разработан НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. Согласно ему, позднее на месте высадят 117 новых деревьев и кустарников.

Крупнейший в современной истории турнир по шахматам "Кубок Алтая" стартовал 3 мая. Подобные соревнования проходят уже в 13-й раз. В прошлом году они собрали в Барнауле 367 участников со всей страны, а в этом заявилось более 425 девочек и мальчиков. Из-за большого количества участников мероприятие решили провести в манеже "Политеха".

Праздничные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Дня Победы, начнутся в Барнауле уже с 5 мая. Но основная торжественная программа, конечно же, пройдёт 9 мая. Будет и салют. Вернее, сразу несколько.

О том, где в Барнауле прогремят фейерверки на День Победы, – в материале amic.ru.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, в котором утвердил новые требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что президент России Владимир Путин поддерживает работу губернатора Алтайского края Виктора Томенко. По его словам, беседа показала, что Алтай присоединится к новому сухопутному зерновому коридору в Китай, барнаульский аэропорт модернизируют, а в краевой столице реализуют два крупных проекта: строительство школы и офтальмологической больницы.