Где в Барнауле прогремят праздничные салюты в День Победы?
В городе будет несколько площадок, где можно будет посмотреть торжественный фейерверк
03 мая 2023, 12:38, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Праздничные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Дня Победы, начнутся в Барнауле уже с 5 мая. Но основная торжественная программа, конечно же, пройдёт 9 мая. Будет и салют. Вернее, сразу несколько.
О том, где в Барнауле прогремят фейерверки на День Победы, – в материале amic.ru.
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Сколько салютов будет в Барнауле на День Победы?
Всего площадок для запуска салютов будет шесть. Они распределены так, чтобы насладиться зрелищем смогли жители всех районов краевой столицы.
2
На каких площадках в Барнауле прогремят фейерверки 9 мая?
Салют можно будет посмотреть на следующих барнаульских площадках:
- площадь Сахарова;
- парк "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149);
- парк имени Ленина (ул. Энтузиастов, 12в, к. 2)
- посёлок Южный, площадь перед зданием на ул. Германа Титова, 9;
- посёлок Научный городок (Научный городок, 31);
- село Гоньба (ул. Школьная, 12а).
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Какой салют в Барнауле будет главным на 9 мая?
Как и всегда, главный барнаульский салют прогремит на площади Сахарова.
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Во сколько в Барнауле 9 мая прогремят салюты?
На всех площадках фейерверки запустят ровно в 22:00, после окончания торжественных мероприятий.
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Что это будут за салюты?
Как уже писал amic.ru, для Дня Победы городская администрация закупила батареи салютов трёх типов, заряды четырёх типов и римские свечи двух типов. Ну а как это будет выглядеть, вы сможете узнать 9 мая. Кстати, мы будет вести прямую трансляцию главного фейерверка, так что вы его точно не пропустите.
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Какие ещё мероприятия пройдут в Барнауле в День Победы?
Полноценной программы ещё нет. Но узнать о мероприятиях, которые уже точно будут 9 мая в Барнауле, вы можете из нашего материала.
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15:35:29 03-05-2023
А как так получилось, что ул. Германа Титова оказалась на Южном или Поток переименовали?
16:45:44 03-05-2023
На Южном бабахнут, а на Потоке увидят!!!
23:04:13 03-05-2023
Может в такое время на эти бы деньги ребятам на фронт беспилотников купить? Там война - здесь праздники....
01:52:13 04-05-2023
Не будет салютов. Отменят.