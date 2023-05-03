В городе будет несколько площадок, где можно будет посмотреть торжественный фейерверк

03 мая 2023, 12:38, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Праздничные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Дня Победы, начнутся в Барнауле уже с 5 мая. Но основная торжественная программа, конечно же, пройдёт 9 мая. Будет и салют. Вернее, сразу несколько.

О том, где в Барнауле прогремят фейерверки на День Победы, – в материале amic.ru.

1 Сколько салютов будет в Барнауле на День Победы? Всего площадок для запуска салютов будет шесть. Они распределены так, чтобы насладиться зрелищем смогли жители всех районов краевой столицы.

2 На каких площадках в Барнауле прогремят фейерверки 9 мая? Салют можно будет посмотреть на следующих барнаульских площадках: площадь Сахарова;

парк "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149);

парк имени Ленина (ул. Энтузиастов, 12в, к. 2)

посёлок Южный, площадь перед зданием на ул. Германа Титова, 9;

посёлок Научный городок (Научный городок, 31);

село Гоньба (ул. Школьная, 12а).

3 Какой салют в Барнауле будет главным на 9 мая? Как и всегда, главный барнаульский салют прогремит на площади Сахарова.

4 Во сколько в Барнауле 9 мая прогремят салюты? На всех площадках фейерверки запустят ровно в 22:00, после окончания торжественных мероприятий.

5 Что это будут за салюты? Как уже писал amic.ru, для Дня Победы городская администрация закупила батареи салютов трёх типов, заряды четырёх типов и римские свечи двух типов. Ну а как это будет выглядеть, вы сможете узнать 9 мая. Кстати, мы будет вести прямую трансляцию главного фейерверка, так что вы его точно не пропустите.