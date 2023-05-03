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Где в Барнауле прогремят праздничные салюты в День Победы?

В городе будет несколько площадок, где можно будет посмотреть торжественный фейерверк

03 мая 2023, 12:38, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Праздничные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Дня Победы, начнутся в Барнауле уже с 5 мая. Но основная торжественная программа, конечно же, пройдёт 9 мая. Будет и салют. Вернее, сразу несколько.

О том, где в Барнауле прогремят фейерверки на День Победы, – в материале amic.ru.

1

Сколько салютов будет в Барнауле на День Победы?

Всего площадок для запуска салютов будет шесть. Они распределены так, чтобы насладиться зрелищем смогли жители всех районов краевой столицы.
2

На каких площадках в Барнауле прогремят фейерверки 9 мая?

Салют можно будет посмотреть на следующих барнаульских площадках:
  • площадь Сахарова;
  • парк "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149);
  • парк имени Ленина (ул. Энтузиастов, 12в, к. 2)
  • посёлок Южный, площадь перед зданием на ул. Германа Титова, 9;
  • посёлок Научный городок (Научный городок, 31);
  • село Гоньба (ул. Школьная, 12а).
3

Какой салют в Барнауле будет главным на 9 мая?

Как и всегда, главный барнаульский салют прогремит на площади Сахарова.
4

Во сколько в Барнауле 9 мая прогремят салюты?

На всех площадках фейерверки запустят ровно в 22:00, после окончания торжественных мероприятий.
5

Что это будут за салюты?

Как уже писал amic.ru, для Дня Победы городская администрация закупила батареи салютов трёх типов, заряды четырёх типов и римские свечи двух типов. Ну а как это будет выглядеть, вы сможете узнать 9 мая. Кстати, мы будет вести прямую трансляцию главного фейерверка, так что вы его точно не пропустите.
6

Какие ещё мероприятия пройдут в Барнауле в День Победы?

Полноценной программы ещё нет. Но узнать о мероприятиях, которые уже точно будут 9 мая в Барнауле, вы можете из нашего материала.
Фейерверк / Фото: amic.ru

Что интересного будет в Барнауле на 9 Мая и где прогремит салют?

Сразу шесть салютов запустят в Барнауле в День Победы в 2023 году
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Барнаул праздники День Победы
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Комментарии 4

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Гость

15:35:29 03-05-2023

А как так получилось, что ул. Германа Титова оказалась на Южном или Поток переименовали?

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Гость

16:45:44 03-05-2023

На Южном бабахнут, а на Потоке увидят!!!

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Гость

23:04:13 03-05-2023

Может в такое время на эти бы деньги ребятам на фронт беспилотников купить? Там война - здесь праздники....

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Олег

01:52:13 04-05-2023

Не будет салютов. Отменят.

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