Такой день. Крупный пожар на Калинина и гонки на тракторах в центре Барнаула

Главное за 15 марта

15 марта 2025, 23:30, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 15 марта состоялось открытие XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр на площади Сахарова. В программе не только биатлон и лыжи, но даже гонки на тракторах и метание валенка.

Крупный пожар случился на проспекте Калинина в Барнауле. Там горело административное здание на площади 300 "квадратов". Спасатели эвакуировали два легковых автомобиля и газовые баллоны. Пострадавших нет.

Трехэтажное здание делового управления и бытового обслуживания планируют построить в Барнауле по адресу улица Приречная, 4, недалеко от реки Барнаулки и нового сквера и памятника Николаю Рериху. Большинству экспертов градсовета понравилась концепция объекта.

В Кулундинском районе полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже кошелька с 75 тысячами рублей пассажирки. Мужчина закопал бумажник в углярке, но полицейским не составило труда найти украденное.

Мужчина погиб от отравления продуктами горения в результате пожара в частном доме в Заринске. Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.