Такой день. Крупный пожар в гаражах и мегаквартал у "Арены"

Главное за 8 ноября

08 ноября 2024, 23:30, ИА Амител

Снег в ноябре / Фото: amic.ru

Три десятиэтажных дома на 669 квартир возведет в квартале рядом с ТРЦ "Арена" компания "Алгоритм". Девелопер уже несколько лет осваивает этот гигантский участок на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной.

В Барнауле в гаражном боксе на улице Попова произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигала порядка 1000 "квадратов". Для тушения задействовали пожарный поезд.

Депутаты Барнаульской гордумы поддержали проект бюджета на 2025-2027 годы. Окончательно его утвердят только через месяц.

Алтайский край накроет вторая волна непогоды. 9 ноября станет небольшим затишьем между штормовыми предупреждениями, но уже 10-го числа регион вновь окажется во власти северного циклона, который принесет неблагоприятные погодные условия.